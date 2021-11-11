اتهامات متبادلة بالسرقة في أقسام الشرطة بين مصطفى فهمي وفاتن موسى

ابو ظبي - احمد الجزار - تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، في تحرير الفنان مصطفى فهمي وطليقته الإعلامية فاتن موسى، محاضر متبادلة فيما بينهما بسرقة منقولات شقة الزوجية.

وكان محامي الفنان مصطفى فهمي، ومحامية طليقته الإعلامية فاتن موسى، قد تبادلا الاتهامات بسرقة متعلقات منزل الزوجية في شارع النيل بالدقي، وذلك في بلاغات رسمية حرراها، في قسم شرطة الدقي.

وقالت مصادر أمنية، إن المحاميان حضرا إلى ديوان قسم شرطة الدقي، وحررا محاضر تضمنت اتهام الفنان مصطفى فهمي، لطليقته بسرقة متعلقات مسكن الزوجية، كما اتهمت على الجانب الآخر محامية الإعلامية فاتن موسى، طليقها مصطفى فهمي بسرقة متعلقاتها.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بحضور محامي الفنان مصطفى فهمي، ومحامية طليقته الإعلامية فاتن موسى، لتحرير محاضر تبادلا فيها الاتهامات.

طلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى كشفت عن قيام طليقها الفنان مصطفى فهمى بالتحفظ على جميع متعلقاتها بشقة الزوجية، حيث نشرت عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، مجموعة فيديوهات تظهر خلو شقتها من كل ملابسها ومجوهراتها وحتى أحذيتها وحقائبها.

وعلقت علي الفيديوهات عبر حسابها قائلة “أين متعلقاتى الشخصية.. أين جميع ملابسى الشتوية والصيفية.. أين شنطى أين مجوهراتى أين إكسسوراتى.. أين اللابتوب الخاص بي.. أين أحذيتي الشتوية والصيفية وجزمي؟ كل دا خدته معى لبنان ألبسه في خطوبة أختي خلال 12 يوما فقط”.

وتابعت “أنا فى شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محاميه إشهار الطلاق على عنوان شقة الزوجية، وذلك لحين استرجاع واسترداد متعلقاتي الشخصية وحقوقى الشرعية والقانونية، بما فيهم مهرى غير المقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى باسمى طبقاً لاتفاق مصطفى فهمى معي وبشهادة الشهود حال قيام الزوجية بداية الزواج، وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية”.