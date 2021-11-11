الرياض - محمد الاطلسي - الراقصة دينا من أبرز الفنانات اللاتي أثرن جدلاً كبيراً سواء في حياتها الفنية أو الشخصية، تعد واحدة من أفضل الراقصات على مستوى الوطن العربي، احتلت مكانة عالية في قلوب عشاق فن الرقص الشرقي، أطلقت عليها مجلة نيوزويك الأمريكية لقب "الراقصة المصرية الآخيرة"، حبها للرقص جعلها تدفن خطيبها صباحاً وترقص ليلاً.

ولدت دينا في العاصمة الإيطالية روما يوم 12 إبريل عام 1964 عمرها 56 سنة، عاشت حياة مختلفة في مرحلة طفولتها ثم عادت مع عائلتها إلى مصر وأقامت في حي السيدة زينب بالقاهرة، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس وحصلت على درجة الماجستير في الفلسفة.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

تعرف على 7 مشروبات خارقة تخلصك من الكرش ودهون البطن العنيدة في أسابيع معدودة ؟

أسطورة الرقص الشرقي التي جرعتها سوزان مبارك السم .. دفنت خطيبها صباحاً ورقصت ليلاً وتزوجت 7 مرات .. لن تصدق من تكون ؟

السعودية مودل آش في موقف محرج للغاية بعدما نسيت تغلق زر بنطلونها وظهر المستور .. شاهد الصور

أشهر نجمات الوسط الفني تزوجت ممدوح عبد العليم وخانته مع مطرب شهير .. وطردت من مصر بعد فضيحة أخلاقية؟

ماتت والدتها وهي غاضبة منها.. لن تصدق ماذا فعلت نبيلة عبيد حتى خسرت رضا ست الحبايب؟

صدمت الإمبراطور : عندما رفضت نادية الجندي التمثيل مع أحمد زكي .. مبيستحماش!!

فنانة شهيرة ضربها ابنها بقسوة فحاولت الانتحار بـ 90 قرص مهدئ والمفاجأة الصادمة في ديانتها .. لن تصدق من تكون؟

احداهن أكلتها الذئاب.. ألمع 8 فنانات في السينما المصرية العربية انتهت حياتهن بطريقة «مرعبة» للغاية - الأسماء

مفعوله يضاهي الفياجرا .. إليك الطريقة الصحية للاستفادة من القرنفل في تقوية الرغبة وتأخير القذف؟

بسبب فيفي عبده .. اكتشاف خطأ فادح بعد 25 عاماً في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» .. لن تصدق ماذا يكون؟

وضعت كاميرا مراقبة على الباب .. فكانت صدمة العمر عندما شاهدت زوجها يمارس هذا الفعل؟

عريس يخجل من فض غشاء بكارة زوجته في ليلة الدخلة فادخل احدهم ليفعلها بدلا منه .. والمفاجأة الصادمة في رد العروس؟ .. تفاصيل ساخنة

▪ تعرف على 7 مشروبات خارقة تخلصك من الكرش ودهون البطن العنيدة في أسابيع معدودة ؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

أحبت الفن منذ نعومة أظافرها وخاصة فن الرقص الشرقي وذلك بسبب تأثرها بالراقصة فريدة فهمي، بدأت مسيرتها الفنية في عالم الرقص عام 1980، حيث انضمت إلى فرقة رضا للفنون الشعبية وعمرها لا يتعدى الخامسة عشرة عاماً.

هربت دينا من عائلتها برفقة شقيقتها المغنية المعتزلة "ريتا" التي كانت تعمل في مجال الغناء وقررت الاعتزال وارتداء النقاب، وذلك بعد رفض والديها احترافها للرقص الشرقي، يعتبر إبراهيم عاكف رائد فن الكلاكيت في مصر أستاذها ومعلمها الأول وقدوتها في فن الرقص الشرقي والتي كانت تطلق عليه لقب "بابا"، وتعد الراقصة سامية جمال مثلها الأعلى في عالم الرقص.

دخلت مجال التمثيل من خلال أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم "البنديرة" مع الفنانة ميرفت أمين وعزت العلايلي، ثم توالت أعمالها السينمائية ومن أشهر أفلامها فيلم الكماشة، بائعة الشاي، مذبحة الشرفاء، البرىء والجلاد، زوجتي والذئب، دموع صاحبة الجلالة، استاكوزا، ابن عز، عليا الطرب بالتلاتة، شارع الهرم، عبدة موتة، هاتولي راجل، عش البلبل، حليمو اسطورة الشواطىء، آخر ديك في مصر.

شاركت في العديد من المسلسلات وأبرزها، رد قلبي، فريسكا، العندليب حكاية شعب، نونة المأذونة، باب الخلق، قشطة وعسل، فرعون، أهل الهوى، مولانا العاشق، أزمة نسب، غرابيب سود، الطوفان، الحرباية، نسر الصعيد، رحيم، الأب الروحي، بنت القبايل، سلطانة المعز.

تزوجت "دينا" 7 مرات الأولى كانت من رجل الأعمال سمير عبد الله، وظلت هذه الزيجة لمدة أعوام سراً، ثم تزوجت للمرة الثانية من المخرج سامح الباجوري وأثمرت تلك الزيجة عن ابنها الوحيد "علي"، كما تزوجت 3 مرات من خارج الوسط الفني ومنها زواج من شاب لم تعترف به إلا بعد تسريب صورة من عقد زواجهما، ثم تزوجت عرفياً من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح وهو الزواج الذي استمر لأكثر من 5 سنوات ولم يعرف به أحداً إلا بعد فضيحة الـ "سي دي" الشهيرة.

وتعتبر فضيحة الـ "سي دي" للراقصة دينا وأبو الفتوح من أكثر الفضائح التي شهدها الوسط الفني في عصر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

وزعمت الشائعات وقتها أن تسريب الفيديو كان انتقاما من حسام أبو الفتوح الذي انتقد بيزنس علاء وجمال مبارك في جلساته واتصالاته السرية.

ثم حدثت المفاجأة و تنازلت دينا عن اتهام أبو الفتوح بتصويرها بدون ملابس وقضت المحكمة ببراءته من اتهامه من تصوير بعض السيدات أثناء معاشرتهن بدون علمهن وأمرت المحكمة بإعدام الصور والشرائط المضبوطة.

الزيجة الأخيرة في حياة دينا كانت من نصيب رجل الأعمال وائل أبو حسين عام 2011، وانفصلت عنه أيضاً بعد زواج دام لمدة 8 سنوات، واكتفت بالتصريح عن انفصالهما قائلة: "كل شىء قسمة ونصيب".

المصدر: الموجز