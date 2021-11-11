نسرين طافش تعلن انسحابها من الجزء الثاني من “المداح” وتكشف عن السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة نسرين طافش عن عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”.

كتبت نسرين طافش عبر حسابها بموقع “تويتر”: “اعتذرت عن المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل اخر وهو جوقة عزيزة في سورية وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق ، اتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزأ الثاني”.

يذكر أن حمادة أعلن عن تقديمه للجزء الثاني من “المداح” في رمضان 2022، بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي، وهي من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

يروي المسلسل قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع في حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعد أصحاب السلطة في تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.