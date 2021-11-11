محمد نجاتي يكشف تفاصيل المشهد الذي جمعه بـ منة عرفة وتسبب في انفصالها عن زوجها

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب الفنان محمد نجاتي، عن صدمته ودهشته في آن واحد، بعد زج اسمه في أزمة منة عرفةوزوجها محمود المهدي، إذ تصدرا الثنائي مواقع التواصل االجتماعي بخبر انفصالهما خلال اليومين الماضيين الذي وقع بسبب مشهد تمثيلي جمع بين الفنانة الشابة ونجاتي بحسب ما تم تداوله، ليدخل الأخير على خط الأزمة بكونه السبب فيها.

وفي هذا السياق، عبر الفنان محمد نجاتي اندهاشه الشديد مما ردده زوج الفنانة الشابة

وزج اسمه في هذا الأمر، وقال: “بالفعل هناك مشهد جمعني بمنة عرفة في مسلسل جديد نقوم بتصويره حاليا وهو “فيلا 101 ،″وكانت قد شهدت كواليسه اعتراضا من منة عرفة، ودهشت من ذلك، حيث إنني أقوم بدور شقيقها الكبير وأعمل داخل الأحداث طبيب أمراض نساء، وتتعرض منة فيه لإغماء نتيجة حملها دون علم أهلها وهذا ما اكتشفه، وكان من

المفترض أن أحملها على يدي بعد سقوطها لكنها رفضت هذا المشهد وتم تعديله بناء على رغبتها على أن تقوم إحدى شقيقاتها بوضعها على السرير ثم أقوم أنا بالكشف عليها “.

وقد احترمت رغبتها وتم حذفه وتعديله ليتماشى مع ما تريده، وبالتالي لا توجد أي مشكلة، وانتهى الأمر لكن ما تردد كان صدمة بالنسبة لي، وعموما منة عرفة اعتبرها مثل أختي الصغيرة”.

وأضاف، بينما كان هناك مشهد آخر بعده، وهو أنني أقوم بالكشف عليها عن طريق مسك يدها وقياس النبض وهذا مشهد عادي ليست فيه أي مشكلة، وفوجئت في اليوم التالي بخبر انفصالها عن زوجها واقحام اسمي في الموضوع، وتعجبت كثيرا مما تردد، لدرجة أنني اعتقدت في بادئ الأمر أن ما يتردد مجرد مزحة، ولكن اكتشفت عكس ذلك، وهو ما

جعلني أشعر بالدهشة الشديدة”.

وكان محمود المهدي زوج منة عرفة، قد أعلن أنه انفصل عن الأخيرة بسبب مشهد قدمته مع الفنان محمد نجاتي في عمل فني، وذلك قبل أن يتم الصلح بين الثنائي وتعود المياه لمجاريها.

بينما أثار سبب الانفصال حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زج اسم الفنان محمد نجاتي، والذي قرر الرد للتوضيح معبرا في الوقت نفسه عن اندهاشه مما تردد.

انفصال منة عرفة

وتصدر اسم الممثلة الشابة منة عرفة مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما .

وأعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب محمود المهدى:” تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

وقبل إعلانه بساعات نشر صورة لـ “ بطيخة ” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، وعلق قائلا فين صاحب المثل ده “.

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