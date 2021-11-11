“لم أعد أحتمل بُعدك وأتمنى من الله أن يجمعني بك قريبًا”.. بوسي شلبي تحيي ذكرى “الساحر”

ابو ظبي - احمد الجزار - 5 أعوام مرت على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي غادر دنيانا في 12 نوفمبر من عام 2016، وفي ذكراه حرصت زوجته، الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع “إنستجرام”.

وكتبت بوسي عبر حسابها على “إنستجرام”: “غدًا ١٢ نوفمبر الذكري الخامسه احساسي بالوحده يزيد كثيرا لم اعد احتمل بعدك عني اتمني من الله انا يجمعنا قريبا آللّهم إرحم من آشتاقت لهم آنفسنآ وهّم تحت آلترآب آلى جنّآت آلخلد يا من رحلتم عنآ آللهم نوّر مرقد كل ميّت و عطر مشهده و طيّب مضجعه و آنس وحشته و نفّس كربته و قه عذاب القبر”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع منشورها وحرصوا على الدعاء له من بين هؤلاء الفنانين غادة عادل، وهند صبري، ونيكول سابا، ورجينا.

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بداية محمود عبدالعزيز في السينما كانت في سبعينات القرن الماضي من خلال فيلم “الحفيد”، بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، إخراج عاطف سالم.

ومن أشهر أفلام محمود عبدالعزيز، “الساحر، الكيت كات، البنات عايزة ايه، زيارة السيد الرئيس، البحر بيضحك ليه، الجنتل، سوق المتعة، هارمونيكا”.

قدم مع الفنان نور الشريف عددا من الأفلام منها “الحفيدج، العار، جري الوحوش، الصعاليك”.

ومن الأعمال الدرامية التي قدمها محمود عبدالعزيز “رأفت الهجان، محمود المصري، راس الغول، جبل الحلال”.