عمر كمال يعلن عن إنتاج ألبومات قراَن بأصوات مقرئين جدد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنان الشاب عمر كمال، أنه يستعد لإنتاج ألبومات قراَن خلال الفترة القادمة بأصوات مقرئين جدد ليتم طرحها في الأسواق بجانب ألبوماته الغنائية المعتادة.

وقال “كمال” في تصريحات لـ«الوطن»، إن إنتاج شركته لن يقتصر على الأغاني فحسب، وإنما سيمتد إلى تسجيل القرآن الكريم بأصوات مقرئين جديدين، حيث سيبدأ في تنفيذ هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه لن يسجل القرآن بصوته، بحسب قوله.

وفي سياق مختلف أبدى عمر كمال سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن كليبه الجديد «ضيعنا»، الذي طرحه، أمس الأربعاء، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة والراقصة أوكسانا.

من جانبه علق الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية على تصريحات مطرب المهرجانات قائلاً: «يحق له كشركة إنتاج أن ينتج شرائط القران الكريم، ولكن لابد من حصوله على تصريح من جانب نقابة القراء».

وأضاف: «عند أخذ الموافقة يتم إرسال لجنة تراقب التسجيل داخل الاستوديو، للتأكد من أن القراءة تُتلى بشكل سليم، وعدم خروج أي حروف أو كلمات بشكل غير سليم، وبعدها يتم عرض التسجيل على مشيخة الأزهر لأخذ الموافقة بالتسجيل.. فالموضوع ليس سهلًا، وله ضوابط وإجراءات وموافقات لكي يتم».

وقال الشيخ حشاد، إن عمر كمال، كونه يؤدي الأغاني والمهرجانات ولديه شركة إنتاج أغاني، فإن ذلك لا يضر إذا تم تخصيص جزء من شركته لإنتاج وتسجيل القرآن الكريم بأصوات مقرئين.

وفي سياق مختلف، أكد عمر كمال أنه متحمس لمقابلة الجمهور السعودي والعربي في حفليه بالرياض المقرر إقامة الحفل الأول منهما، الليلة، فيما سيقام الحفل الثاني غداً الجمعة، وذلك في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وأعرب “كمال” عن سعادته باستقبال الجمهور السعودي له منذ لحظة وصوله، حيث أكد أنهم شعب مضياف وطيب ويتمني أن يسعدوا في حفليه هناك.