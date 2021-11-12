“تعرضت بسببه لمشكلة مع زوجتي”.. محمد نجاتي يقرر مقاضاة زوج منة عرفة بعد الزج باسمه في أزمتهما

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر الفنان محمد نجاتي، مقاضاة الممثل الشاب محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة؛ بعد الزج باسمه في ادعاءات غير حقيقية، وإثارة بلبلة، وهو ما نتج عنه تعرضه للأذى، ومشاكل مع زوجته.

وقال محمد نجاتي، لـ القاهرة 24، إنه سيطالب محمود المهدي في الدعوى التي سيقيمها ضده، عبر محاميه، بمبلغ مالي ضخم، كتعويض له عن ما حدث، مؤكدًا أنه سيتواصل مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ لمتابعة الإجراءات اللازمة.

وأضاف محمد نجاتي: ما ينفعش يتم الزج باسمي في أمور مثل هذه، خاصة أنني تعرضت لمشاكل كثيرة جراء هذا الموضوع.

في السياق ذاته، تحدث محمد نجاتي، عن تفاصيل الأزمة التي حدثت مؤخرًا، بعد تصريحات الممثل محمود المهدي، الذي قال فيها إن محمد نجاتي كان السبب في انفصالهما- قبل عودتهما لبعضهما مجددا- بسبب مشهد في مسلسل جديد يجمع منة ونجاتي، ويتم تصويره حاليًا، وهو مسلسل فيلا 101.

وقال محمد نجاتي، في تصريحات صحفية، إن ما حدث تهريج، ولم أستوعب الأمر في البداية، بالفعل شاهدت ما كتبه محمود، لكني لم أتفهم الأمر؛ لأن المشهد كان بسيط جدًا، ولا يحمل أي شيء.

وأكد نجاتي أن ما حدث تسبب له هو الآخر في مشكلة مع زوجته، قائلًا: حصلت مشكلة في البيت عندي، مراتي قالت لي بتعمل إيه في المشاهد دي؟ خاصة أن المسلسل لم يُعرض بعد.

وأضاف: أنا ليه أبقى في وسط الموضوع وأنا ماليش علاقة، وفي النهاية، أنا الوحيد الذي تعرضت للأذى.. مين يفهِّم مراتي إن المشهد مش أوفر، وإني ما كنتش سبب طلاق منة عرفة.

واستكمل نجاتي: أنا راجل محترم جدا، وأعي جيدًا ما لي وما عليّ، والمفترض أننا يربطنا مسلسل مكتوب، ووقعنا عليه، ثم تم التصوير.

وفي هذا السياق، عبر الفنان محمد نجاتي اندهاشه الشديد مما ردده زوج الفنانة الشابة

وزج اسمه في هذا الأمر، وقال: “بالفعل هناك مشهد جمعني بمنة عرفة في مسلسل جديد نقوم بتصويره حاليا وهو “فيلا 101 ،″وكانت قد شهدت كواليسه اعتراضا من منة عرفة، ودهشت من ذلك، حيث إنني أقوم بدور شقيقها الكبير وأعمل داخل الأحداث طبيب أمراض نساء، وتتعرض منة فيه لإغماء نتيجة حملها دون علم أهلها وهذا ما اكتشفه، وكان من

المفترض أن أحملها على يدي بعد سقوطها لكنها رفضت هذا المشهد وتم تعديله بناء على رغبتها على أن تقوم إحدى شقيقاتها بوضعها على السرير ثم أقوم أنا بالكشف عليها “.

وقد احترمت رغبتها وتم حذفه وتعديله ليتماشى مع ما تريده، وبالتالي لا توجد أي مشكلة، وانتهى الأمر لكن ما تردد كان صدمة بالنسبة لي، وعموما منة عرفة اعتبرها مثل أختي الصغيرة”.

وأضاف، بينما كان هناك مشهد آخر بعده، وهو أنني أقوم بالكشف عليها عن طريق مسك يدها وقياس النبض وهذا مشهد عادي ليست فيه أي مشكلة، وفوجئت في اليوم التالي بخبر انفصالها عن زوجها واقحام اسمي في الموضوع، وتعجبت كثيرا مما تردد، لدرجة أنني اعتقدت في بادئ الأمر أن ما يتردد مجرد مزحة، ولكن اكتشفت عكس ذلك، وهو ما

جعلني أشعر بالدهشة الشديدة”.

وكان محمود المهدي زوج منة عرفة، قد أعلن أنه انفصل عن الأخيرة بسبب مشهد قدمته مع الفنان محمد نجاتي في عمل فني، وذلك قبل أن يتم الصلح بين الثنائي وتعود المياه لمجاريها.

بينما أثار سبب الانفصال حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زج اسم الفنان محمد نجاتي، والذي قرر الرد للتوضيح معبرا في الوقت نفسه عن اندهاشه مما تردد.

انفصال منة عرفة

وتصدر اسم الممثلة الشابة منة عرفة مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما .

وأعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب محمود المهدى:” تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

وقبل إعلانه بساعات نشر صورة لـ “ بطيخة ” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، وعلق قائلا فين صاحب المثل ده “.

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