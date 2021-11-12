فيفي عبده تكشف سبب رغبتها في زيارتها قبرها وتعلن عن وصيتها التي أبلغتها للحارس (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - فيفي عبده النجمة المصرية، حلت ضيفة على برنامج “أسرار النجوم”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، وتحدثت فيفي عبده عن كواليس بعض من أعمالها الفنية وبعض أسرار حياتها الشخصية.

علاقتها بالسوشيال ميديا

فيفي عبده انتقدت خلال حديثها ابتعاد أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم البعض بسبب التكنولوجيا، لافتة إلى أنها وزملائها في الماضي كانوا يجتمعون جميعا باستمرار، بسبب صداقتهم الوطيدة وهو ما لم يعد يحدث الآن.

وأوضحت فيفي عبده أن الفيديوهات الطريفة والاستعراضية المبهجة التي تشاركها مع الجمهور على انستجرام، تحاول من خلالها إعطاء طاقة إيجابية للجميع، وربما تكون تلك الطاقة الإيجابية أمرا تفتقده هي، وتابعت: “أنا بديهم اللي أنا مفتقداه.. بديهم الإيجابي وأنا عندي سلبيات كتير جدًا”.

وصية فيفي عبده لحارس مقبرتها

وكشفت فيفي أنها مؤخرًا فكرت كثيرًا في أن تذهب للمكوث في المنطقة المحيطة بمقبرتها، حيث باتت تفكر كثيرا في الموت، لافتة إلى أنها أوصت حارس مقبرتها بالاهتمام بها بعد الوفاة، وطالبته بعدم وضع الورود الطبيعية والاكتفاء بالزهور الصناعية، وهي الوصية التي أثارت اندهاش الإعلامية إنجي علي.

مؤكدة أنها طلبت منه ذلك حتى لا تسقط ماء الري على الجثمان داخل المقبرة.

تعليقها على شائعات الوفاة

وأشارت فيفي إلى أنها عندما انتشرت شائعات وفاتها مؤخرًا، لم تغضب من تلك الشائعات، ولكنها كانت سعيدة بسبب مشاهدتها لحب الجمهور لها، كما أنها أحبت نفسها أكثر، لافتة إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، أثرت عليها بالسلب وتسببت في تدهور حالتها النفسية وابتعادها عن الجميع، خاصة أنها فقدت عدد من أحبائها وزملائها بسببها.

الجدير بالذكر أن فيفي عبده كان أحدث ظهور لها في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة برفقة حفيدتها، ونال ظهورهما إعجاب قطاع كبير من متابعيها الذين احتفلوا بتعافيها التام من أزمتها الصحية الأخيرة، وعودتها للظهور مجددا في الفعاليات الفنية مع زملائها.