ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن المنتج معز مسعود عن وفاة شقيقته علا مسعود صباح اليوم. وكتب معز مسعود عبر حسابه على “تويتر”، ناعيا شقيقته ووصف هذه اللحظة من أصعب لحظات حياته. وقال: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون..ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ..إنا لله وإنا إليه راجعون..دي من أصعب لحظات حياتي..توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود..أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى..شكر الله سعيكم”. ولم يكشف معز مسعود عن تفاصيل وموعد الجنازة. اقرأ أيضا “أحبكما أكثر مما تعبر عنه الكلمات”.. معز مسعود يوجه رسالة لزوجته وابنته في أحدث ظهور “كان الأولى أن يقاضي حماه”.. أول تعليق من طارق الشناوي على مقاضاة معز مسعود له “تعمدت الإساءة لشخصي ولأهل بيتي”.. معز مسعود يعلن عن مقاضاة الناقد طارق الشناوي شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معز مسعود يعلن وفاة شقيقته: “من أصعب لحظات حياتي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.