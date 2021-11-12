أحمد السقا: فيلم بابا بعتبره صدقة جارية والطاقة الذكورية عندي عالية شوية وبتعملي مشاكل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أحمد السقا الكثير من جوانب شخصيته، كما تحدثت عن بعض أعماله التي أثارت جدلا بينها “نسل الأغراب”.

وحل أحمد السقا ضيفا على أولى حلقات برنامج حبر سري” من تقديم أسماء إبراهيم عبر قناة “القاهرة والناس”، ووصف نفسه بأنه شخص دمه حامي قائلا: “أنا حمقي ودمي حامي والطاقة الذكورية عالية شوية وبتسبب لي ساعات مشاكل، ومقدرش أعدي اللي يعديه غيري”، موضحا أنه ليس شخصا مثاليا لكنه يحاول بقدر الإمكان ألا يتسبب في مضايقة أي شخص قائلا: “مفيش حد مثالي كلنا بنغلط بس قدر الإمكان بحاول أني مزعلش البني آدمين لأن أنا راس مالي الناس”.

أكد النجم أحمد السقا، أن صديقه الفنان محمد هنيدي أكثر كوميديان يستطيع إضحاكه، قائلا: “محمد هنيدي اكتر واحد بيضحكني .. وبالنسبة لجيلنا كان رأس السهم التى عبرت وعبر وراها جيل كامل، ومحمد هنيدي دمه خفيف وافيهاته عايزة استيعاب وهو قصة كبيرة وحبيبي .. وأتمنى أعمل عمل جديد مع هنيدي واللى يجي يكون مناسب له وليا واكيد مش هنتأخر”.

وعن أزمته في فيلم الفلوس مع تامر حسني، رد قائلا: “أنا لم أهاجم تامر ولكن الجهة الإنتاجية، لان كان في اتفاق بيننا أني مكنش موجود كعنصر دعاية في الفيلم واتحطيت على الدعاية وترتيبي لم يكن مناسب لقيمتي، لكن انا وتامر كويسين واللي حصل كان رد اعتبار فقط”.

وعن علاقته بزوجته مها الصغير قال إنها أجمل وأفضل امرأة في الدنيا وكل شيء بها كاملا.

وتطرق أحمد السقا في حديثه عن أعماله الفنية وأكد أنه لم يندم على أي عمل شارك فيه، مؤكدا أنه يعتز بفيلم “الديلر” رغم اختلافه مع مخرجه، أما فيلم “بابا” يعتبره صدقة جارية لأن بعض الأشخاص لم يكن لديهم معلومات عن الحقن المجهري وبعد الفيلم أصبح لديهم أبناء.

أما مسلسل “نسل الأغراب” أكد أنه لم يندم عليه مشيرا إلى أن الجمهور أثنى على دوره خاصة أنه للمرة الأولى يقدم شخصية شريرة، مؤكدا أنه يحترم آراء الجميع.