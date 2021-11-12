“المتحدة للخدمات الإعلامية” تطمئن على سهير البابلي وتعلن توفير الرعاية الكاملة لها

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاطمئنان على صحة الفنانة سهير البابلي، بعد تعرضها لأزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتحدث صالح مع نيفين ابنة الفنانة الكبيرة، مؤكدًا لها توفير الرعاية الكاملة للنجمة سهير البابلي حتى تستعيد عافيتها.

وأشار صالح خلال اتصاله بنيفين اهتمام الدولة الكبير بالفنانة سهير البابلي باعتبارها أحد رموز الحركة الفنية في مصر، وطالما أثرت الساحة بالعديد من الأعمال المتميزة.

تركيب جهاز تنفس اختراقي

قامت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، مساء أمس بتركيب جهاز تنفس اختراقي أو حنجري مساء اليوم الخميس بالمستشفى، لحل أزمة الرئة التي تعاني منها، وبسبب اعتمادها بشكل كبير على جهاز التنفس الصناعي.

ويتم تركيب هذا الجهاز عبر الفم أو الأنف، وتهدف لتوصيل الهواء مباشرة إلى القصبة الهوائية، ويتم تركيبه بواسطة جراحة بسيطة.

ويختلف جهاز التنفس الاختراقي عن النوع الآخر، بأن استخدامه يكون في الحالات التى تحتاج للتواجد على التنفس الصناعى لفترات طويلة، موضحا أنه يتناسب مع الكثير من الحالات، ما يجعل استخدمه ملائم لكثير من المرضى.

وعانت النفانة الكبيرة خلال الفترة الماضية من تجمع الماء على الرئة، مما أثر بشكل سلبي على التنفس بشكل طبيعي، وتضطر إلى التنفس عبر الأجهزة.

وكانت نيفين الباقوري ابنة سهير البابلي قد أعلنت مؤخرا عن إصابة والدتها ببوادر غيبوبة سكر وتم نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب قبل دخولها الغيبوبة، لكنها تأثرت ببعض المضاعفات.

وأضافت أن والدتها تعرضت لتوقف في عضلة القلب ومياه على الرئة، مما تسبب في جلطة أدت إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل “قلب حبيبة”.

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