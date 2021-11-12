أحمد السقا يعلق على هجوم مها أحمد ويكشف حقيقة اعتذاره عن “الكنز” بسبب محمد رمضان

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان أحمد السقا، لأول مرة عن رأيي في الأزمة التي أثارتها مها أحمد، بعد عرض مسلسل “نسل الأغراب”، الذي هاجمته بعدها بضراوة، كما كشف حقيقة اعتذاره عن فيلم الكنز مع المخرج شريف عرفة بسبب مشاركة محمد رمضان، وذلك خلال حواره في برنامج “حبر سري”.

أزمة مها أحمد

أكد أحمد السقا، عدم اتخاذه موقف من الفنانة مها أحمد بعد تصريحاتها الهجومية عليه وعلى أمير كرارة عقب مسلسل “نسل الأغراب”، والتي زعمت فيه أنه كان يعمل من أجل تنجيم الفنانة مي عمر، قائلا: “مجدي كامل ومها أحمد عشرة عمر ومزعلتش من كلها وكلنا نخطأ وممكن يكون عندها وجهة نظر وأنا مندمتش على نسل الاغراب”.

كما تابع :”أنا حاولت أكلم مجدي ومها أحمد ومردوش عليا ولكن بينا عشرة عمر واللي بينا مش قليل ولا يمكن نخسر بعض”،

وأضاف: “مسلسل نسل الأغراب لم يشهد سقطات دراما كاملة ولكن حدث جدل في آخر حلقات المسلسل ولكن بشكل عام أمير كرارة أدى دور عظيم من أعظم أدواره، وهو اجتهد وقدم دور شرير لأول مرة وأثنى عليه الناس”.

وكانت الفنانة مها أحمد قد هاجمت صناع مسلسل “نسل الأغراب”، دون تسميتهم وكتبت: “عوضي على الله دى الجملة اللى دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص.. الحكايه ياساده نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسه الف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلى أن اصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعايه للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميله لهم اقربها انا”.

وأضافت: “النجم الأولانى بينى وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعنى بدور ولما وافقت بعتولى دور تانى معرفوش دور متعملوش واحده مبتداءه المفروض انه عارف قيمتى الفنيه وعارف انى اضافه له اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم ان الكل عارف انى زى اخته (ندل)”.

وتابعت: “اما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يااستاذه نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهى الحوجه مره رد وقالى الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسى وعشت اسود ايام حياتى عياط واكتئاب.. وقلت ( عوضى عليك يارب)”.

وأكملت: “تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه اولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذه) .يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يااوفر تمثيل ياللى مبتقروش ياكمبارس جنب النجمه.. نصيحه بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا. ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان اققرب الناس لينا”.

أزمة فيلم “الكنز”

أكد الفنان أحمد السقا ، أنه لم ينسحب من المشاركة في فيلم “الكنز” بسبب الفنان محمد رمضان ولكنه اعتذر عن المشاركة في العمل بسبب تغيرات طرأت على العمل لم تناسبه وقدم الاعتذار للمخرج الكبير شريف عرفة، كاشفا عن أنه كان سيؤدي دور الفنان محمد سعد.

وأضاف أحمد السقا ، أنه لم يندم عن أي عمل شارك فيه خلال مسيرته الفنية، قائلا: “مفيش عمل عملته ندمت عليه وكله كان في مميزات وأكيد كان في عيوب واختار الأعمال الفنية بقلبي وبستفتي قلبي ولو قلبي حس الأعمال بكمل على طول”.

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