“يحملني في قلبه دون كلل أو ملل ويشترى لي سعادة الدنيا”.. زوجة وائل جسار تحتفل بعيد زواجهما

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت ميراي جسار، زوجة الفنان وائل جسار، الاحتفال بعيد زواجهما الذي يحل اليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر، وفي هذه المناسبة عبرت ميرال عن شعورها بتلك اللحظة وأهدت زوجها بعض الكلمات التي تعبر بها عن حبها الكبير له.

ونشرت ميرال صورة تمعهما وعلقت قائلة: “إن عداد السنين يعد، ومع كل عدة ينبض قلبي لك من جديد، كيف لا وأنت زوجي الذي يشاركني في أفراحي وأحزاني، ويحمل عني همومي، يشتري لي سعادة الدنيا، ويحملني في قلبه دائمًا دون كلل أو ملل، وعندما يصل عداد الأيام إلى يوم لقائنا واجتماعنا، أشعر أنه أكثر يوم يستحق أن ،نحتفل به، ويستحق أن نفرح ونضحك من قلوبنا، فأهديك كلماتي تعبيرًا عن حبي الكبير لك، فكل عام وأنت الفخر لي، كل عام وأنت الكتف الذي لا يميل، كل عام وأنت الصدر الحنون الذي يحتويني دائمًا كابنة وزوجة وحبيبة.

وعلق وائل على رسالتها وكتبت: “أنت العشق أنت الحب العمر كلو سوا”.

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يذكر أن وائل وميراي احتفلا بزواجهما في نفس هذا اليوم في 2015، وكلل زواجهما بطفلين .

والمعروف أن قصة حب وائل وميراي من أبرز قصص الحب القوية حيث تحديا الاثنين كل العقبات التي تحول دون زواجهما، وهذا ما اضطرها لأن تهرب معه قبل زواجها.

ميراي تحكي قصة حبها لوائل

وحكت أن قصة حبها لوائل جسار استمرت لـ7 سنوات، حدث فيها أمور كثيرة منها ابتعادهما عن بعضهما وخطبتها لشخص آخر.

وتذكرت ما حدث وقتها أنها عندما خطبت لشخص آخر كانت صريحة معه من البداية وأخبرته أنها تحب رجلا آخر، لكنه أصر أن يكمل معها الطريق، وفعلا بدأت تحاول أن تعيش حياة جديدة، ومر عامين لم تلتق فيهما بوائل جسار، لكنه كان يحاول التواصل معها. فيما حكى وائل جسار أنه قرر الابتعاد عنها لأنه كان لا يزال في بداية طريقه ولم يكن ليجعلها تعيش حياة مستقرة، لكن بعد فترة عندما تحسنت ظروفه قرر أن يعود للتواصل معها.

وحكى أنه مر عامين قررا فيهما الانفصال وهي خطبت لشخص آخر، لكنه تواصل معها حتى أنه عندما قدم أغنية “مشيت خلاص” اتصل بها ليُسمعها الأغنية ويبكي.

وقبل زواجها بـ9 أيام كانت ميراي تزور زوجة أخيه، وهي صديقتها في نفس الوقت، وهناك التقيا ووقتها قرر وائل جسار أن يصارحها أنه لن يستطيع العيش بدونها وقررا الزواج.