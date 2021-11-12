نادر حمدي يزرق بطفله الأول

ابو ظبي - احمد الجزار - رزق الفنان نادر حمدي بطفله الأول من زوجته سارة حسني. وأعلن نادر حمدي الخبر لجمهوره عبر حسابه على “إنستجرام” كاشفا عن الاسم الذي اختاره له. وكتب نادر حمدي: “الحمد لله ربنا أنعم عليا ورزقني بولد، سيف نادر حمدي”. وكان نادر حمدي احتفل بزفافه في يناير 2021، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم هاني رمزي والشاعر تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ. يذكر أن الفنان نادر حمدي شارك في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي التي أقيمت في أكتوبر الماضي، بتوزيع فقرة الاستعراض الراقص الخاص بأعمال الفنان الراحل سمير غانم. شاهد أيضا

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