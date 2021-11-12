الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع صورة ابنة الفنان أشرف عبدالباقي والتي ظهرت لأول مرة أمام كاميرات الصحفيين في مهرجان الجونة السينمائي.

ورافقت الابنة الصغرى للفنان أشرف عبدالباقي والدها الفنان إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وظهرت معه على السجادة الحمراء.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

صدمة في السعودية بعد اعتراف رهف القنوان بممارسة هذا الفعل ؟

نعمة من الله .. فاكهة رخيصة الثمن متوفرة في الأسواق تخفض سكر الدم خلال «دقائق» وترفع إفراز هرمون الإنسولين؟

ودع الأدوية : عشبة رخيصة ومتوفرة تخلصك من الغازات والامساك وآلام القولون في دقائق معدودة .. تعرف عليها !

شاهد الفيديو : سيدة سعودية تتحدى الجن في بث مباشر على الهواء.. وتحدث المفاجأة؟

استبعدت بسبب جمالها الباهر .. لن تصدق من هي الفنانة التي كانت المرشحة الأولى لدور «فاطمة كشري» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» ؟

نعمة من الله أذهلت الأطباء .. طرق استخدام «القرنفل» لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى لا تتوقعها؟

أتذكرون الفنانة «سميرة» حبيبة نور الشريف في «الحاج متولي» .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعدما كبرت - شاهد الصور

أذهلت الجميع بجمالها : شاهد ابنة أشرف عبدالباقي في أول ظهور لها.. والمفاجأة في مهنتها؟

أجمل نساء الأرض .. القطة الشقراء صفعت الدنجوان رشدي أباظة وسقطت من السماء متفحمة في بحيرة ؟

للرجال والنساء : خطأ كارثي اثناء الاستحمام يتسبب في تدمير جهازك التناسلي من حيث لا تعلم ؟

إياكم والاقتراب منه .. طعام شائع يدمر خلايا الدماغ ويسبب عجزاً هائلاً في الذاكرة خلال شهر واحد فقط | تعرف عليه

مفعوله يضاهي الفياجرا .. إليك الطريقة الصحية للاستفادة من القرنفل في تقوية الرغبة وتأخير القذف؟

▪ أول رد عسكري من التحالف العربي على تقدم الحوثيين بالساحل الغربي عقب إنسحاب قوات تابعة للإمارات

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وكانت الإعلامية بوسي شلبي أول من شارك الصور عبر صفحتها الشخصية في موقع تطبيق "إنستجرام" حيث نشرت الصور بعد لقائها مع النجم أشرف عبد الباقي وابنته، وتفاعل متابعي الإعلامية بشكل كبير مع هذا الظهور النادر لإبنة الفنان.

وكان الفنان أشرف عبدالباقي قد كشف خلال إحدى اللقاءات الإعلامية له على هامش فعاليات المهرجان المُقام، أن لديه ابنة تعمل كمخرجة وأنها ابنته الصغرى.

يذكر أن الممثل المصري أشرف عبد الباقي متزوج من إبنة صلاح حسب الله وزير الإسكان المصري الأسبق.