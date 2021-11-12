الرياض - محمد الاطلسي - في 17 من سبتمبر من عام 1960، ولدت نجمة قديرة أسعدت جمهورها وفرضت احترامها على الجميع، إنها الفنانة عبلة كامل.

تظهر عبلة كامل بين الحين والآخر لتقلب الموازين بعمل تقدمه ثم تختفي، تفضل الابتعاد عن الأضواء لتهنأ بحياتها الخاصة، ولكن هذا لا يمنعها من الإبداع، ورغم أن كل أعمالها ناجحة، إلا أن دور فاطمة كشري الذي قدمته أمام الراحل نور الشريف بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي، يظل أبرزها.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

صدمة في السعودية بعد اعتراف رهف القنوان بممارسة هذا الفعل ؟

نعمة من الله .. فاكهة رخيصة الثمن متوفرة في الأسواق تخفض سكر الدم خلال «دقائق» وترفع إفراز هرمون الإنسولين؟

ودع الأدوية : عشبة رخيصة ومتوفرة تخلصك من الغازات والامساك وآلام القولون في دقائق معدودة .. تعرف عليها !

شاهد الفيديو : سيدة سعودية تتحدى الجن في بث مباشر على الهواء.. وتحدث المفاجأة؟

استبعدت بسبب جمالها الباهر .. لن تصدق من هي الفنانة التي كانت المرشحة الأولى لدور «فاطمة كشري» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» ؟

نعمة من الله أذهلت الأطباء .. طرق استخدام «القرنفل» لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى لا تتوقعها؟

أتذكرون الفنانة «سميرة» حبيبة نور الشريف في «الحاج متولي» .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعدما كبرت - شاهد الصور

أذهلت الجميع بجمالها : شاهد ابنة أشرف عبدالباقي في أول ظهور لها.. والمفاجأة في مهنتها؟

أجمل نساء الأرض .. القطة الشقراء صفعت الدنجوان رشدي أباظة وسقطت من السماء متفحمة في بحيرة ؟

للرجال والنساء : خطأ كارثي اثناء الاستحمام يتسبب في تدمير جهازك التناسلي من حيث لا تعلم ؟

إياكم والاقتراب منه .. طعام شائع يدمر خلايا الدماغ ويسبب عجزاً هائلاً في الذاكرة خلال شهر واحد فقط | تعرف عليه

مفعوله يضاهي الفياجرا .. إليك الطريقة الصحية للاستفادة من القرنفل في تقوية الرغبة وتأخير القذف؟

▪ أول رد عسكري من التحالف العربي على تقدم الحوثيين بالساحل الغربي عقب إنسحاب قوات تابعة للإمارات

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

عندما بدأ صناع العمل في تسكين الأدوار، كانت يسرا هي المرشحة الأولى وبقوة لدور فاطمة كشري زوجة عبدالغفور البرعي، ونظرًا لجمالها أصر السيناريست مصطفى محرم على استبعادها، حيث كان يرى أن جمال يسرا لا يتناسب مع دور فتاة شعبية من بيئة فقيرة تعيش حياة صعبة.

وبعد استبعاد يسرا كانت النجمة الراحلة معالي زايد هي المرشحة الثانية للدور، لكن اجتمعت الآراء على رفضها نظرًا لكثيرة المشاكل التي تتسبب فيها في كواليس أعمالها، فوقع الاختيار النهائي على عبلة كامل، والتي أدت الدور بشكل مذهل، لم تكن تقدر نجمة غيرها على أدائه بهذه الطريقة.

أيضاً كان محمود عبدالعزيز هو المرشح الأول لدور عبد الغفور البرعي، ولكنه اعتذر عنه بسبب انشغاله بتصوير أعمال أخرى، ليسند الدور إلى نور الشريف ويصبح علامة مميزة في مسيرته الفنية، حتى دور المعلم سردينة والذي قدمه الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان مرشحاً له الراحل حسن حسني، ولكن لم يتوصل لاتفاق مع جهة الإنتاج على أجره واعتذر عنه.