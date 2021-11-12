عندما ضبطت الفنانة «بوسي» زوجها مع «صافيناز» في غرفة النوم .. والمفاجأة رد فعلها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - لم تسلم الكثير من الفنانات وجميلات الشاشة من خيانة أزواجهن لهن، على الرغم من جمالهن واهتمامهن بأناقتهن، ومنهم الفنانة بوسي .

عانت الفنانة بوسي من خيانة زوجها لها، وبعد استمرار المشكلات بينهما انفصلت بوسى عن زوجها فطين سعيد، وقد تحدثت “بوسي” في أكثر من لقاء عن خيانة زوجها لها والتي تردد آنذاك أنه خانها مع الراقصة صافيناز.

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وأثار زوجها الجدل بسبب القبض عليه داخل فيلته بالهرم، بسبب إصداره شيكات بدون رصيد، وأثناء قيام قوات الأمن بتفيذ أمر الضبط رصدت وجود فرد خرطوش وبجواره 40 طلقة خرطوش، ما جعل زوجته السابقة “بوسي” تحرر محضرًا آخر بهذه الواقعة.

خلال لقاء زوجته “بوسي” مع برنامج “الحريم أسرار”، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، فجرت قنبلة من العيار الثقيل بعدما قالت إنها ضبطت خيانة زوجها لها في غرفة نومها مع فتاة، ومرة أخرى مع إحدى صديقاتها، لكنها لم تستطع السيطرة على أعصابها وانهالت عليه بالضرب، على حد قولها.

وزادت الشكوك حول صحة رواية الخيانة عندما تولي «فطين» طليق الفنانة بوسي، إدارة أعمال الراقصة صافيناز وأصبح ملازماً لها في كل تحركاتها، حتي أن صافيناز أصبحت تعتمد عليه في كل أمورها في عملها وفي حياتها الشخصية.

وكشف مصدر مقرب من فطين أنه تزوج سراً من صافيناز بعدما نشأت بينهما قصة حب قصيرة، وفضلت صافيناز أن يكون الزواج سراً حتي لا يتأثر عملها، ووافق فطين علي ذلك.

يذكر أن بوسي كانت قد كشفت عن خيانة طليقها لها قبل انفصالهما بعد زواج دام ثماني سنوات، وأكبر غلطة هي زواجها في سن مبكرة، وأكدت أنها بعد اكتشافها خيانة زوجها أخذت حقها بيديها”.