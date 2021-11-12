شاهد الفيديو : فتاة حسناء ترفض قضاء ليلة مع عمر الشريف فكسب مليون دولار .. كيف حدث ذلك؟

الرياض - محمد الاطلسي - ترك لورانس العرب عمر الشريف الكثير من الحكايات والمواقف المميزة التي كان يشارك جمهوره بها من وقت لآخر، وبمناسبة ذكرى وفاته اليوم، سوف نستعرض لكم واحدة من أبرز هذه الحكايات.

تحدث الشريف أثناء استضافته في إحدى البرامج الأجنبية عن حبه للقمار وإضاعة أمواله على طاولة القمار، لكنه كان دائما يخسر ولم يفز أبدًا في حياته، وذات يوم قرر القدر أن يغير يومه ويجعله أفضل يوم في حياة عمر الشريف.

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قال لورانس العرب: "أنا كنت غاوي القمار، ولكني لم أفز أبدًا في حياتي، إلا مرة واحدة، أثناء حضوري حفل عشاء على هامش تصوير أحداث , فيلم في إيطاليا، وكانت تجلس بجانبي فتاة بارعة الجمال، ثم ذهبنا إلى قاعة الديسكو، واستمرينا في الرقص لمدة 4 ساعات، وطلبت منها أن تصعد إلى غرفتي لنكمل الليلة، لكنها رفضت".

أضاف الشريف: "لم أكن سعيد برفض الفتاة لدعوتي، لذلك قررت أن أذهب إلى طاولة القمار، وأضع كل أموالي على رقم 29 وكسبت وبعدها ووضعت كل اموالى على رقم 14 وكسبت أيضًا وكان يقدر بمليون و164 ألف دولار، وكان ذلك عام 1966، أي كانت قيمة المبلغ لا تصدق".

استكمل الشريف أنه عندما عاد إلى غرفته في الفندق، تذكر الفتاة التي رفضت أن ترافقه، فكانت السبب في فوزه بهذا المبلغ، ولذلك قرر أن يهديها شيئًا مختلف، فاتصل بمحل لبيع الزهور، وطلب كل الزهور لديهم، لكنهم رفضوا لأنهم 25 طنًا من الزهور.

أصر لورانس العرب، على إرسال الورود إلى الفتاة، وبالفعل تم إرسالهم في خمس شاحنات كبيرة ممتلئة بالزهور، وطلب من السائق أن يعطيها كارت مكتوب عليه إهداء منه، والذي جاء: "شكرًا لكِ كان يمكن أن تكون أغلى ليلة مُكلفة في حياتي".

المصدر: الوفد