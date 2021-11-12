الرياض - محمد الاطلسي - اكثر من 81 عاما مرت على ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت والتي تعتبر من جميلات السينما العربية بقسمات وجهها المميزة وأدائها الرائع في مسيرتها الفنية التي لم تدم طويلًا حتى اعتزلت الأضواء والشهرة في أواخر السبعينيات بعدما اعتبرها البعض «أحلى عيون في السينما المصرية».

ولدت زبيدة ثروت في محافظة الإسكندرية عام 1940، وانتمت للعائلة المالكة حسب تصريحاتها، وحرص والدها على إخفاء حقيقة انتماءهم للعائلة المالكة بعد قيام ثورة 1952، فجدتها هي الأميرة زبيدة ابنة السلطان حسين كامل.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

عريس في الأردن يشكك بعذرية عروسه في ليلة الدخلة .. وبعدما أتصل بعائلتها وأكتشف المفاجأة أعلن الندم .. ولكن بعد فوات الأوان!!

فاتنة السينما وحفيدة الملوك ..رفض والدها تزوجيها من العندليب لأنه «مغنواتي» وأٌعجبت بأبو هشيمة ؟

هذه الفنانة الحسناء الفاتنة الجمال هي الوحيدة التي « قبلها » عادل إمام بإذن من زوجته ..من تتوقع أن تكون ؟

مفاجأة فنية غير متوقعة .. الزوجة الرابعة للحاج متولي كانت الثانية في الحقيقة.. تعرف على مونيا الشهيرة بألفت ؟

معلومات صادمة عن بطلة مسلسل «أنت اطرق بابي» هاندا أرتشيل .. والمفاجأة في ديانتها؟

سر من أسرار فنادق 5 نجوم .. اكتشفي هذه الطريقة الهامة قبل وضع الغسيل في الغسالة؟

شاهد الفيديو : فتاة حسناء ترفض قضاء ليلة مع عمر الشريف فكسب مليون دولار .. كيف حدث ذلك؟

أسباب مؤلمة وراء الصراخ الشديد للفنان الكبير نجاح الموجي لحظات وفاته .. تفاصيل مؤلمة ؟

الدنجوان رشدي أباظة دُفن 3 مرات .. لن تصدق ماذا وجدوا آخر مرة على قبره؟

أتذكرون بطلة مسلسل «رأفت الهجان» صفاء السبع .. لن تصدق كيف أصبحت بعدما غدر بها الزمان وأجبرها على اعتزال الفن؟

هو ده كيد النسا ولا بلاش .. حكاية انتقام هند رستم من فاتن حمامة بطريقة لاتخطر على بال الشيطان؟

حكاية حسناء السينما التي تشوه وجهها .. أصيبت بالشلل بسبب حسني مبارك وتزوجت أقوى رجاله سرا؟

عندما خانت « الشحرورة»ابنتها مع رشدي أباظة.. لن تصدق كيف انتقمت هويدا من أمها في يوم جنازتها؟

يتحول إلى سم خطير وقاتل .. احذر تناول «زيت الزيتون» في هذه الحالة مهما كانت حاجتك إليه ؟

مفاجأة صادمة : هذه هي الديانة الحقيقية لـ جورج قرداحي ! .. هل اعلن اعتناقه الإسلام مؤخراً ؟

لكل مرضى السكري احذر تناول هذا النوع من الخضروات .. يرفع السكر في الدم فوراً ويدمر إفراز هرمون الإنسولين ؟

أرعبت الجيران بصراخها .. عريس متهور يتسبب في نقل عروسه للعناية المركزة بعد قيامه بممارسة هذه الفعل الصادم؟

تعرف على 10 أطعمة ومشروبات تقتل الرغبة الجنسية لدى « الزوجين » وينصح بالابتعاد عنها .. تعرف عليها ؟

نعمة من الله .. فاكهة رخيصة الثمن متوفرة في الأسواق تخفض سكر الدم خلال «دقائق» وترفع إفراز هرمون الإنسولين؟

ودع الأدوية : عشبة رخيصة ومتوفرة تخلصك من الغازات والامساك وآلام القولون في دقائق معدودة .. تعرف عليها !

نعمة من الله أذهلت الأطباء .. طرق استخدام «القرنفل» لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى لا تتوقعها؟

▪ عريس في الأردن يشكك بعذرية عروسه في ليلة الدخلة .. وبعدما أتصل بعائلتها وأكتشف المفاجأة أعلن الندم .. ولكن بعد فوات الأوان!!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

قدمت الفنانة زبيدة ثروت العشرات من الأفلام السينمائية، منهم الحب الحرام، والرجل الآخر، وزهرة البنفسج، وأنا وزوجتي، والسكرتيرة، وزمان يا حب، والحب الضائع، والأحضان الدافئة».

اعترفت الفنانة الكبيرة قبل رحيلها عن دنيانا في 13 ديسمبرمن عام 2016 عن عمر يناهز 76 عاما، أنها لم تحب فى حياتها سوى العندليب لكن والدها رفض زواجها منه، حيث رد عليه "زى الأسد": "أنا مش هاجوز بنتى لمغنواتى"، مؤكدة أنها أحبت الفنان الراحل بشدة سواء فى السينما أو الحقيقة، بعد فيلم "يوم من عمرى".

وقبل رحيلها بفترة قصيرة وافقت الممثلة زبيدة ثروت على الظهور مع الإعلامي عمرو الليثي من برنامجه "بوضوح" بعد غياب 39 عاما عن الإعلام لتكشف "ملكة الرومانسية" عن حقيقة انتمائها للعائلة الملكية، وحبها للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، وتفاصيل قصتها مع الفنان الراحل عبد الحليم، موصية بدفنها بجوارها.

وكان من ضمن حديثها، أعرابها عن إعجابها الشديد برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذى وصفته بنموذج للشباب الناجح المخلص فى عمله، مؤكدة أنها تتمنى أن ترى حفيدها "حمادة" مثله، قائلة:" نفسى ربنا يحقق لى الحلم ويبقى رجل مهم ويبقى زى أبو هشيمة".