الرياض - محمد الاطلسي - وفقا الما تداولته وسائل اعلامية اردنية فقد ألزمت محكمة في الأردن، عريساً أردنياً بدفع تعويض لعروسته بعدما طعن في شرفها ليلة الزفاف. وبحسب وسائل إعلام عربية قررت المحكمة تغريم العريس مبلغ 18 ألف دينار لعروسه (أكثر من 25 ألف دولار أمريكي) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (800) دينار أتعاب محاماة لصالح المدعية، إضافة إلى الفائدة بواقع (9%) سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: عريس في الأردن يشكك بعذرية عروسه في ليلة الدخلة .. وبعدما أتصل بعائلتها وأكتشف المفاجأة أعلن الندم .. ولكن بعد فوات الأوان!! فاتنة السينما وحفيدة الملوك ..رفض والدها تزوجيها من العندليب لأنه «مغنواتي» وأٌعجبت بأبو هشيمة ؟ هذه الفنانة الحسناء الفاتنة الجمال هي الوحيدة التي « قبلها » عادل إمام بإذن من زوجته ..من تتوقع أن تكون ؟ مفاجأة فنية غير متوقعة .. الزوجة الرابعة للحاج متولي كانت الثانية في الحقيقة.. تعرف على مونيا الشهيرة بألفت ؟ معلومات صادمة عن بطلة مسلسل «أنت اطرق بابي» هاندا أرتشيل .. والمفاجأة في ديانتها؟ سر من أسرار فنادق 5 نجوم .. اكتشفي هذه الطريقة الهامة قبل وضع الغسيل في الغسالة؟ شاهد الفيديو : فتاة حسناء ترفض قضاء ليلة مع عمر الشريف فكسب مليون دولار .. كيف حدث ذلك؟ أسباب مؤلمة وراء الصراخ الشديد للفنان الكبير نجاح الموجي لحظات وفاته .. تفاصيل مؤلمة ؟ الدنجوان رشدي أباظة دُفن 3 مرات .. لن تصدق ماذا وجدوا آخر مرة على قبره؟ أتذكرون بطلة مسلسل «رأفت الهجان» صفاء السبع .. لن تصدق كيف أصبحت بعدما غدر بها الزمان وأجبرها على اعتزال الفن؟ هو ده كيد النسا ولا بلاش .. حكاية انتقام هند رستم من فاتن حمامة بطريقة لاتخطر على بال الشيطان؟ حكاية حسناء السينما التي تشوه وجهها .. أصيبت بالشلل بسبب حسني مبارك وتزوجت أقوى رجاله سرا؟ عندما خانت « الشحرورة»ابنتها مع رشدي أباظة.. لن تصدق كيف انتقمت هويدا من أمها في يوم جنازتها؟ يتحول إلى سم خطير وقاتل .. احذر تناول «زيت الزيتون» في هذه الحالة مهما كانت حاجتك إليه ؟ مفاجأة صادمة : هذه هي الديانة الحقيقية لـ جورج قرداحي ! .. هل اعلن اعتناقه الإسلام مؤخراً ؟ لكل مرضى السكري احذر تناول هذا النوع من الخضروات .. يرفع السكر في الدم فوراً ويدمر إفراز هرمون الإنسولين ؟ أرعبت الجيران بصراخها .. عريس متهور يتسبب في نقل عروسه للعناية المركزة بعد قيامه بممارسة هذه الفعل الصادم؟ تعرف على 10 أطعمة ومشروبات تقتل الرغبة الجنسية لدى « الزوجين » وينصح بالابتعاد عنها .. تعرف عليها ؟ نعمة من الله .. فاكهة رخيصة الثمن متوفرة في الأسواق تخفض سكر الدم خلال «دقائق» وترفع إفراز هرمون الإنسولين؟ ودع الأدوية : عشبة رخيصة ومتوفرة تخلصك من الغازات والامساك وآلام القولون في دقائق معدودة .. تعرف عليها ! نعمة من الله أذهلت الأطباء .. طرق استخدام «القرنفل» لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى لا تتوقعها؟ ▪ فاتنة السينما وحفيدة الملوك ..رفض والدها تزوجيها من العندليب لأنه «مغنواتي» وأٌعجبت بأبو هشيمة ؟ https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw وبدأت الواقعة بعد تشكيك الزوج بعذرية زوجته ليلة الدخلة، حيث أحضر والده ووالدته، واتصل بوالديها أيضاً ليخبرهم أن زوجته ليست عذراء. وما كان من والدا العروس إلا أن قاما بأخذها إلى طبيب شرعي، والذي قام بفحصها وأكد أن ادعاءات زوجها باطلة، بعد إثبات ذلك بتقرير طبي. وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الحديث والنقاش حول فحوصات كشف العذرية، وطالب الناشطون بوقف فحص كشف العذرية باعتبارها انتهاكاً لجسد المرأة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عريس في الأردن يشكك بعذرية عروسه في ليلة الدخلة .. وبعدما أتصل بعائلتها وأكتشف المفاجأة أعلن الندم .. ولكن بعد فوات الأوان!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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