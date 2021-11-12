بحضور كيم كارداشيان وأصدقائها المقربين.. باريس هيلتون تحتفل بزفافها (ألبوم صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت النجمة باريس هيلتون بزواجها من خطيبها كارتر ريوم في الخميس 11 نوفمبر، في منزل جدها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وارتدت باريس هيلتون ثلاثة فساتين زفاف في الحفل، اثنان من تصميم Oscar de La Renta وواحد من Ghalia Lav.

وارتدت الإشبينات فساتين من تصميم Alice & Olivia وردية اللون، وهم: أخت هيلتون الصغرى نيكي هيلتون روتشيلد وشقيقة زوجها تيسا هيلتون وأبناء العم فرح الدجفري وبروك ويدرهورن وأخت ريوم، هالي ريوم هاموند.

باريس هيلتون نشرت على انستجرام الصورة الأولى لها من حفل زفافها، حيث ظهرت وهي مرتدية فستان زفاف أبيض هادئ، ورفعت شعرها للأعلى وتركت الطرحة منسدلًا جزء منها على وجهها، وعلقت على الصورة قائلة: “إلى الأبد يبدأ اليوم..11 نوفمبر”.

وتلقت باريس هيلتون التهاني من قبل قطاع كبير من أصدقائها والمتابعين، الذين عبروا عن مدى سعادتهم بزواجها، ومن بينهم كيت بيكينسيل التي كتبت “مبروك يا جميلة”، وإيلينا بيرمينوفا والدي جي diplo وغيرهم الكثيرين.

كما حرصت باريس هيلتون على إعادة نشر مقاطع من كواليس جلسة التصوير التي أقامتها مع زوجها بمناسبة الاحتفال بارتباطهما مسبقًا، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بانستجرام.

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وأقيم الحفل في منزل جدها الراحل بارون في بيل إير، وارتدت باريس ثوبًا أبيض من Oscar de la Renta بزخارف من وحي الطبيعة، ودعت باريس عدد من الضيوف ومنهم إيما روبرتس وإيفان روس وكيم كارداشيان وبيبي ريكسا، وكانت وصيفات العروس هن عدد من أقربائها من بينهن هالي هاموند، تيسا جرافين فون والديردورف زوجة شقيق باريس هيلتون الثاني، وابنة العمة كيم ريتشارد ويتني ديفيس، وابنة كايل ريتشاردز.

ومن المعروف أن باريس هيلتون، البالغة من العمر 40 عامًا، ورجل الأعمال كارتر ريوم Carter Reum، كانا قد أعلنا خطبتهما في وقت سابق من هذا العام، وفي تصريح لها مسبقًا لبرنامج ET، كشفت باريس هيلتون وقتها أن الجمهور سيتمكن من مشاهدة فقرات حفل الزفاف حيث ستسمح باريس هيلتون لوسائل الإعلام بتصوير الحفل.

وقالت في وصفها للحفل: “سيكون علاقة غرامية لمدة ثلاثة أيام.. حيث سيكون هناك الكثير من الفقرات والأحداث”، ولفتت حينها إلى أنها سترتدي 10 فساتين على مدار أيام الحفل.

لم ينته حفل الزفاف بعد، ستستمر الاحتفالات بحفلتين إضافيتين قادمتين ، ستلتقطها كاميرات المسلسل الوثائقي الجديد المكون من 13 جزءًا ، Paris in Love ، والذي تم عرضه لأول مرة يوم الخميس على Peacock.

وكان كارتر ريوم قد عرض الزواج على باريس هيلتون في 13 فبراير الماضي، أثناء احتفالهما بعيد ميلادها الأربعين على جزيرة خاصة، من خلال خاتم خطوبة فريد من نوعه من الألماس، وبحسب المعلومات الواردة في موقع buzzfeednews، قام بتصميم الماسة المميزة من الزمرد جان دوسيه، وهو حفيد صائغ المجوهرات الفرنسي الشهير لويس كارتييه.