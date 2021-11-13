فنانات شهيرات ضبطن أزواجهن مع عشيقاتهم على سرير الخيانة.. والمفاجأة في رد فعل إلهام شاهين ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ارتبط في الأذهان أن النجوم والفنانين هم أكثر حالات الانفصال والزواج في المجتمع، ورغم أن هذه هي الحقيقة إلا أن بواطن الأمور تحتوي دائمًا على أمور صعب تصديقها لأنها اقرب إلى عالم التمثيل عن الحقيقة، وأكثرها ألمًا هو الخيانة الزوجية والتي وصلت ببعض الأزواج إلى حد سكن الزوجية وغرفة النوم نفسها.

ردود أفعال النجمات إزاء هذه الخيانة تفاوت من واحدة على أخرى بعضهن أخذت حقها بيديها، والأخرى انسحبت بهدوء وطلبت الانفصال، والبعض أكمل حياته الزوجية، أما الأخرى فانتقمت على طريقتها.. تعرف على التفاصيل:

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1- سمية الألفي:

الفنانة سمية الألفي غابت 12 عامًا عن الظهور أمام جمهورها، لتعود بتفاصيل قاسية جداً عن خيانة زوجها الفنان فاروق الفيشاوي المتكرّرة لها، وكيف صبرت عليه 16 عامًا كاملة من أجل الحفاظ على بيتها وأولادها.

والمثير أنها أعلنت ندمها على طلب الطلاق، وأكّدت أن فاروق لا يزال حبّها الأول والوحيد، بل سعت إلى تبرير خيانته بأنه «ضعيف أمام النساء»، وطلبت من المشاهدات التجاوز عن خيانة أزواجهن طالما أنهن في النهاية يعود الرجال إلى منازلهن.

2- بوسي:

المطربة الشعبية بوسي أخدت «حقها بذراعها»، وكالت لزوجها اللكمات والصفعات ثم قامت بتسليمه للسلطات فور اكتشافها خيانته لها مرتين؛ واحدة مع صديقة مقرّبة منها، والثانية مع سيدة لا تعرفها.

وأكدت خلال استضافتها في برنامج «الحريم أسرار»، الذي يُقدّمه الفنان أمير كرارة، أنّ الخيانة الأولى كانت مع زميلة لها في العمل، وقد انتقمت منها ضرباً حين اكتشفت أنها “ضرّتها”، والثانية كانت راقصة تركت قصاصة ورقيّة في جيب زوجها تكشف خيانته لها.

3- علا غانم:

النجمة علا غانم، اعترفت سابقاً بأنها شاهدت بعينها زوجها يخونها على فراش الزوجية، فانصرفت بهدوء من دون إثارة أيّ مشاكل، وأصرّت على طلب الطلاق، مؤكدة أنه من الصعب جداً أن تعيش المرأة في بيت واحد مع رجل وتخونه، أمّا الرجال فلا توجد لديهم مشكلة.

وأكدت في تصريحاتها أن الطلاق السريع كان الحلّ الأمثل الذي يحفظ لها كرامتها في مواجهة خيانة زوجها الثاني لها، خصوصاً أنها ضبطته يخونها مع امرأة لا تعرفها في غرفة النوم وشقة الزوجية.

4- غادة عبدالرازق:

الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، تعرضت هي الأخرى للخيانة، من زوجها محمد فودة، وكشفت عنها في ردها على سؤال الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه «أنا والعسل» في فقرة «رجال في حياتي»: «قفشته وهو بيخوني.. وبعد ما واجهته اعترف لي فسامحته».

غادة عبدالرازق، انفصلت بعدها عن زوجها وقالت: «الخيانة طفاسة وقلة أدب من الرجال، وهذا طبع في الرجال بصفة عامة، سواء كانت زوجاتهم غادة عبدالرازق أو جينيفر لوبيز».

5- إلهام شاهين:

زيجات النجمة إلهام شاهين كانت في أغلبها سرية جداً، ولها اعتراف واحد بالتعرض للخيانة، لكنها لم تفصح أبداً عن هوية الخائن، واكتفت سابقاً بالقول إنها تلقت محادثة هاتفية من صديقة شاهدت زوجها مع إحدى الفتيات وبالفعل، وصلت إلى المكان ووجدته مع هذه الفتاة في وضع خيانة، فما كان من زوجها حينها إلا أن طلب حلّ الأمر بهدوء بعيداً من الفضائح فتمّ الطلاق، واعترفت إلهام بأن الأمر مؤلم، ولكنها في النهاية حمدت الله على أن الأمر لم يتحوّل إلى فضيحة.

6- نيللي كريم:

كبرياء النجمة نيللي كريم منعها من الاعتراف صراحة بأن طلاقها الأخير كان بسبب الخيانة، ولكن غضبها الواضح منعها أيضاً من إنكار السبب، فقالت بوضوح: «كل الستات بتتخان عادي يعني وأنا منهم»، ولكنها عادت لاحقاً لتؤكد أن السبب الأساسي للطلاق كان «النكد»، الذي عاشته مع زوجها طوال 11 عاماً.

7- مديحة يسري:

الفنانة الكبيرة مديحة يسري، سمراء النيل تحمل رقماً قياسياً، إذ تعرضت للخيانة من «أزواجها الخمسة»، وهو ما جعلها تنفصل عنهم جميعاً، وقد اعترفت سابقاً بالقول: «لا أحب الرجال الذين تزوجتهم، لأنهم خانوني، ولم أفكر فيهم أبداً بعد الانفصال، خاصة بعدما اكتشفت حقيقتهم وضبطتهم متلبسين بالخيانة.. أزواجي طلبوا مني الانفصال في هدوء؛ لأنهم فشلوا في مواجهتي».

8- رجاء حسين:

الفنانة المصرية رجاء حسين، قالت في حوار تلفزيوني لها: «إنها اكتشفت خيانة زوجها الفنان سيف عبدالرحمن ولكنها حافظت على بيتها، وعمر زواجهما الآن هو 51 سنة»، مؤكدة أن المرآة تكتشف خيانة الزوج من نظرة عينية وتصرفاته.

9- شيرين عبدالوهاب:

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تعرضت هي الأخرى للخيانة ولكنها اتخذت قرار ندمت عليه إلى الآن عندما تحدثت عن إجهاض جنينها ردًا على خيانة زوجها لها، وقالت: «أكثر ما أصابني بالمرارة هي الخيانة التي تعرضت لها من قبل زوجي الأول وتضحيتي بالجنين ما اعتبره سقطة أدعو الله أن يغفرها لي».

10- رانيا يوسف:

الفنانة رانيا يوسف لم تندم في حياتها أكثر من ندمها على ردة فعلها انتقامًا من زوجها ووالد أطفالها محمد مختار، فبعدما شهّرت به، ونسبت إليها تصريحات بأنّه خانها مع الخادمة، وطلبت الطلاق، اكتشفت كم أخطأت بحق أسرتها؛ ولهذا تعهّدت لاحقاً بعدم الحديث عن والد أطفالها بسوء، خاصة أنه الوحيد الذي ساندها عندما تمّ توريطها بقضية حيازة مخدرات، وظلّ إلى جوارها حتى أثبتت براءتها وحصلت على الطلاق من زوجها الثاني.

11- سماح أنور:

النجمة سماح أنور، على الرغم من حرصها على إخفاء حياتها الخاصة إلا أنها كشفت أنها تعرضت للخيانة في برنامج «فحص شامل» حيث قالت: «تعرضت للخيانة أكثر من مرة، برغم قرارها باعتزال الفن والأضواء من أجل حياتها العائلية».

واعترفت سماح بأنها تعرضت للخيانة الزوجية، قائلة: «أنا اتخنت كتير وكنت بشوف الخيانة بعيني، وأعمل نفسي مجتش، ولكن عند لحظة المواجهة تمسكت بعدم إكمال العلاقة من أجل أن يستمر الاحترام.

كما كشفت، عن انتمائها للعائلة المالكة من أسرة محمد على الكبير، قائلًة:" أمى هى الأميرة زبيدة حسين كامل حفيدة السلطان حسين كامل ابن الخديوى إسماعيل وكانت حزينة بعد ثورة 52 حيث تم مصادرة أموالها، ونفيت هذا الخبر عن أصدقائها فى الوسط الفني، عام 1952 عقب ثورة يوليو"، مشيرة إلى أن "غلطة" عبد الناصر أنه أحال الموظفين الأكفاء فى الجيش إلى المعاش.

تزوجت زبيدة 5 مرات، سنة 1960 من ضابط في البحرية المصرية يدعى إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات، الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم المهندس ولاء إسماعيل، ثم تزوجت من الممثل عمر ناجي "كبير المطاريد" في مسلسل "ذئاب الجبل"، وكان آخر أزواجها هو الكوافير اللبناني نعيم.