أولاد أصالة يحتفلون بزواجها على فائق حسن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت شام الذهبي ؛ ابنه الفنانة أصالة وشقيقها خالد، بزواج والدتهما على الشاعر فائق حسن، مساء اليوم في منزل الأسرة.

ونشرت ابنة أصالة عبر استورى بحسابها على انستجرام صورا وفيديوهات لمراسم الاحتفال ومفاجئة والدتها وزوجها بالاحتفال.

وحرصت شام وشقيقها على إحضار تورتة تم تزينها بكلمات أغنيتها “قد الحروف”، وكتب أعلاها اسمي أصالة وفائق.

View this post on Instagram A post shared by go2video (@go2video)

يعد زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن وهو مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، الزيجة الرابعة لها وذلك الذي سبقه زواجها من أيمن الذهبي وهو أب أبنائها شام وخالد وبعد انفصالها عنه تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأم ثم أعلنا انفصالهما في 2020.

وقامت أصالة أمس بأول بروفة لها استعدادًا لحفلها المنتظر غدًا الأحد ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية.