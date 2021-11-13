سر خطيرة أخفتها الفنان «سماح أنور» عن والدها وعندما اكتشفه سقط ميتاً على الفور من هول الصدمة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - لنجوم الفن أسرار وحكايات مدهشة لا تصدق ، بل أن حياتهم الشخصية بها من القصص الغريبة والمثيرة ما يصلح الأن يكون عملا فنيا مميزا .

وفي السطور التالية نعرض لكم قصة مثيرة عن أمر خطير أخفته الفنانة الكبيرة سماح أنور عن والدها وتسبب في وفاته.

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تعتبر الفنانة الكبيرة سماح أنور من الممثلات الموهوبات التي استطاعت أن تحقق لنفسها مكانة مميزة بين كبار النجوم ، وقد قدمت الفنانة الكبيرة سماح أنور على مدى مشوارها الفني الطويل العديد من الأعمال الفنية الناجحة ومن أهمها : ( ذئاب الجبل ) ، ( الحساب ) ، ( راقصة قطاع عام ) ( حالة تلبس ) وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الفنية الناجحة.

من الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة سماح أنور تنتمي لعائلة فنية معروفة فأبوها هو المؤلف الكبير أنور عبد الله ، وأمها هي الفنانة القديرة سعاد حسين ، وقد كانت العلاقة بين والديها شديدة الترابط .

ساءت حالة الفنانة الكبيرة سعاد حسين وافتها المنية في منزلها ، ولشدة تعلق زوجها أنور عبد الله بها قامت الفنانة سماح أنور بإخفاء هذا السر الخطير عن والدها ، ولكن أحس والد الفنانة الكبيرة بحركة غير عادية في المنزل واكتشف الأمر المفجع خلال خروج نعش زوجته الفنانة سعاد حسين من المنزل ، فدخل في غيبوبة وتم حجزه في المستشفى وساءت حالته الصحية ، ورحل عن عالمنا لاحقا بزوجته بعد أقل من أسبوع .