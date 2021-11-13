بعد مضي أكثر من ربع قرن من الزمن الجهور يكتشف خطأ فادح في مسلسل ذئاب الجبل - تعرف عليه

الرياض - محمد الاطلسي - بعد مرور قرابة الـ 28 عاما على أول عرض لمسلسل ذئاب الجبل، لا يزال المسلسل الشهير محتفظًا بتصدر أعلى نسب مشاهدة.

ورغم الزخم الدرامي والحبكة الإخراجية التي شهدها العمل على مدار حلقاته الـ 18، إلا أنه كما يقال "لكل جواد كبوة".

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وكانت "كبوة" مسلسل ذئاب الجبل ظهرت في خطأ إخراجي خلال مشهد النهاية في الحلقة الـ 11 والتي شهدت شجارا بين البدري بدار (أحمد عبد العزيز)، واثنين من رجال أحد منافسي الحاج حسين المصري (محمد الدفراوي)، لينتهي المشهد والحلقة بقدوم الشرطة وسط صدمة وذهول البدري بدار.

وهنا يقع الخطأ في بداية الحلقة الثانية عشر داخل قسم الشرطة لإنهاء الخلاف ليظهر شخص آخر غير اللذين تشاجر معهما البدري بدار، فلم يكن بين من بدأت به الحلقة الـ 12 وعن ما انتهت به الحلقة الـ 11 أي وجه تشابه سواء في الشكل الخارجي أو حتى التركيبة الجسمانية أو الملابس.

وعرض مسلسل "ذئاب الجبل"، عام 1993، وهو من بطولة الفنان أحمد عبد العزيز وشارك في بطولته سماح أنور، صلاح عبد الله، عبد الله غيث ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

وتدور أحداث المسلسل في إحدى بلدان الصعيد وتدعى "بهتون الجبل" حيث يسكنها الهوارة، ذوي العادات والتقاليد والعصبية الشديدة والتي قام فيها الشيخ بدار (حمدي غيث) بكسر العادات وزوج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، وسط رفض نجله البدري بدار (أحمد عبد العزيز).