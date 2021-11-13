تركى آل الشيخ : توزيع 100 تذكرة مجانية لعشاق الحفلات الكورية

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن الموعد الذى سيتم فيه الإعلان عن موقع وتاريخ الحفلات الكورية والفرقة التى ستأتى، وأعلن أنه سوف يفوز 100 شخص بتذاكر مجانية يتم توزيعها في فترات متباعدة لزبائن مطعم “جينجي” الكوري في البوليفارد، بدءا من يوم الخميس ١٨ نوفمبر.

وغرد تركى آل الشيخ عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لعشاق الحفلات الكورية بنعلن عن الحفلة والفرقة اللي بتجي وتاريخ الحفل وموقعه يوم ١٨ نوفمبر إن شاء الله، وبيفوز عدد ١٠٠ شخص بتذاكر مجانية بنوزعها في فترات متباعدة لزباين مطعم جينجي الكوري في البوليفارد بنبدأ يوم الخميس ١٨ نوفمبر”.

وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار “تخيل أكثر”، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 أشهر، تتميز بالتنوع، حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".