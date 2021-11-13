خفايا النجوم .. ياسمين صبري تزوجت سرا قبل أبو هشيمة ونصحها محمود عبد العزيز بترك التمثيل والمفاجأة في مهنتها قبل الشهرة؟

الرياض - محمد الاطلسي - دائما ماتثير الفنانة "ياسمين صبري" انتباه رواد التواصل الإجتماعي، حول إطلالاتها الجميلة وهي ممثلة مصرية عُرفت بجمالها وأناقتها وزواجها من رجل الأعمال الشهير أحمد ابو هشيمة، الذي جعلها تتصدر قوائم البحث الأولى.

وفي هذا التقرير نرصد لكم نشأة ياسمين صبري وعدد زيجاتها الحقيقي ومن هو زوجها الأول.

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نشأة ياسمين صبري

ولدت الفنانة "ياسمين صبري محمود" في 21 يناير من عام 1987 بمدينة الإسكندرية في مصر، ونشأت في عائلة ثرية ومشهورة وكان والدها الطبيب "صبري محمود" ووالدتها تعمل مهندسة ديكور ولديها شقيقتان أصغر منها سنًا.

درست ياسمين صبري في مدارس الإسكندرية وبعد انتهاء المرحلة الثانوية كانت تحلم بأن تصبح مذيعة مشهورة؛ وأن تصل إلى العالمية مثل مقدمة البرامج الشهيرة "أوبرا وينفري"، فدخلت كلية الإعلام في جامعة الإسكندرية، وتخصصت بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

عملت الفنانة ياسمين صبري لأول مرة في حياتها بائعة في محل مجوهرات، ثم تركته بعد ذلك قامت بالعمل كمراسلة تلفزيونية لقناة الحياة المصرية، إلا أن القدر قادها لتصبح واحدة من أبرز الممثلات الشابات في الساحة الفنية المصرية والعربية.

بالإضافة إلى موهبتها التي ظهرت في تجسيد عدة شخصيات تلفزيونية وسينمائية فقد ساعدها جمالها كثيرًا في تحقيق هذه الشهرة كما تمَّ تصنيفها من بين أجمل مئة امرأة في العالم لعام 2017، تُعتبر ياسمين صبري شخصية متعددة المواهب فبالإضافة إلى تألقها في الفن والتمثيل فهي رياضية على مستوى عالي وعاشقة للسباحة، حصلت على عدة ميداليات ذهبية كما فازت في بطولة الجمهورية المصرية للسباحة.

بداية مشوارها الفني

بدأت ياسمين صبري مسيرتها المهنية كمراسلة في قناة "الحياة" وبعد فترة شعرت بأن هذا العمل لا يساعدها في الوصول إلى حلمها بالشهرة، فتركت قناة الحياة واتجهت لتشارك في مسابقة ملكة جمال مصر، والتي تمَّ إلغائها بسبب عدم وجود ممولين لها، ورغم عدم إنشاء المسابقة إلا أنها ساعدتها لتصبح معروفة لشركات الإعلانات، حيث تلقت عرض من إحدى هذه الشركات للعمل معها كعارضة؛ في البداية كانت رافضة للفكرة بسبب الأخبار المتناقلة عن سوء المعاملة في هذا المجال، إلا أنها في النهاية قررت أن تدخل عالم الإعلانات.

استمرت ياسمين بالعمل في هذا المجال لفترة محدودة ثمَّ حصلت على فرصتها الأولى في التمثيل عندما رُشحت للمشاركة في برنامج "خطوات الشيطان" الذي عُرض في رمضان 2013 وحصلت على دور بطولة لفتاة محجبة تدعى "رشا"، حيث عملت فيه برفقة الداعية الإسلامي "معز مسعود" والمخرج "أديب عادل"، وبعد انتهائها من تصوير البرنامج عادت إلى الاسكندرية، لكن سرعان ما طُلب منها العودة لمقابلة الفنان "محمود عبد العزيز" ابن الاسكندرية أيضًا، والذي استقبلها بطريقة لطيفة جدًا، بعد لقائهما الاول أعجب بها ورشحها لتشاركه العمل في المسلسل الدرامي "جبل الحلال".

وبالفعل حصلت على دور ابنته "صافي" في المسلسل الذي عُرض في عام 2014، كان هذا أول عمل درامي لها وقد حققت نجاحًا ملفتًا وأثارت ضجة كبيرة في الصحافة والإعلام لكونها من أجمل الوجوه الجديدة في الوسط الفني.

وقالت ياسمين إن الفنان الكبير محمود عبد العزيز، حذرها من مغريات الشهرة، وطالبها بالابتعاد عن التمثيل نهائيًا رغم أنه من رشحها لبطولة المسلسل.

ثم في عام 2015 شاركت في المسلسل الدرامي "طريقي" مع الفنانة "شيرين عبد الوهاب وباسل خياط"، وأدت فيه دوراً ثانوياً بشخصية "نادية"؛ وبنفس العام عملت مع المخرج "محمد حمدي" في مسلسل "شطرنج" الذي كان من بطولة الممثلة "وفاء عامر" حيث لعبت دور ضابطة برتبة ملازم اول في المباحث.

وفي عام 2016 دخلت عالم السينما وشاركت لأول مرة في فيلم كوميدي بعنوان "جحيم في الهند" ظهرت بدور البطولة مع الممثل "محمد عادل إمام" كان الفيلم ناجحاً وحقق نسبة مشاهدة عالية وإيرادات مالية تجاوزت 32 مليون جنيه مصري، كما لعبت دورًا ثانويًا في المسلسل الدرامي "الأسطورة" مع الممثل "محمد رمضان"، وفي عام 2017 كان لها مشاركة مميزة في مسلسل "الحصان الأسود" بدور أساسي مثلت فيه شخصية "حسناء" زوجة بطل المسلسل "أحمد السقا" وفي العام التالي عملت مرة ثانية مع الممثل "محمد عادل إمام" في الفيلم الكوميدي "ليلة هنا وسرور" حيث تشاركه البطولة.

كما شاركت في فيلم الإثارة والتشويق "الديزل" تقاسمت ياسمين البطولة الممثل محمد رمضان، حيث لعبت دور نجمة سينمائية مشهورة تدعى "دنيا صياد" كما تلقت أول عرض لأداء دور بطولة مطلقة في مسلسل درامي عرض في رمضان 2019، وكان آخر أعمالها فهو مسلسل "فرصة ثانية" الذي قدمته وشاركها في بطولته كل من أحمد مجدي وسارة الشامي، ومحمود البزاوي، وآيتن عامر، وهبة مجدي ودياب.

عدد زيجات ياسمين صبري الحقيقي

تزوجت الفنانة "ياسمين صبري" المرة الأولى من أحد أهم الأطباء في الإسكندرية، وكشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية أن اسم زوجها الأول وهو "محمد" وأنه طبيب يهوى ممارسة الرياضة، كما أوضحت بأنها تعرفت إليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، وأنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد وأنه يكبرها بسنوات، كما كشفت أنها تزوجت منه قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

كما صرحت ياسمين لذلك أنها وافقت على الارتباط به سراً وعبرت ياسمين حينها عن سعادتها مع زوجها، وسافرت إلى أمريكا حيث تعيش والدتها ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما ولكنها كانت تشكو دائماً من تعلقه بزوجته وأولاده.

و بالرغم من أنَّه أكبر منها سنًا ومتزوج من امرأة أخرى هذا ما دفعهم إلى إبقاء زواجهما سريًا، و لكن كثرت الشائعات وتناقل الأخبار مما دفع ياسمين إلى إعلان زواجها في إحدى البرامج التلفزيونية ولكن سرعان ما تسبب ذلك في انفصالها عن زوجها، لأن هذا ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة فوقع الطلاق.

حقيقة إنجاب ياسمين صبري من زوجها الأول

كانت عدد من الشائعات انتشرت خلال السنوات الماضية تفيد بأن "ياسمين صبري" أم لطفلة تعيش مع طليقها خارج مصر، لكن ياسمين خرجت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "إنستجرام"، لتنفي الأمر بشكل قاطع مشددةً على أنها انفصلت عن زوجها الأول من دون أن يسفر زواجهما عن أبناء .