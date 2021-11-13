شقيقة عمرو يوسف تحدث جدلًا بأحدث ظهور لها

نشرت علا نبيل - شقيقة الفنان عمرو يوسف - عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها خلال جولة تنزه لها في أهرامات الجيزة.

وظهرت شقيقة عمرو يوسف ، في الصور وهي بمفردها مرة، ومرة أخرى وهي بصحبة عدد من أصدقاءها، لتنال صورها إعجاب محبيها على السوشيال ميديا.