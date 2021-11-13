شاهد.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وخطفت هيفاء وهبي انظار جمهورها بعدة إطلالات مختلفة ظهرت بها في الفترة الأخير، ونالت الاطلالات اعجاب متابعيها. ووضعت هيفاء مكياجا يرتكز علي رسمة العين، واعتمدت الكحل والآيلاينر الأسود ليبرز جمال عينيها، بالإضافة إلي الماسكرا لتظهر برموش أكثر طولا وكثافة.

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