عمر العبداللات يشعل حفل إكسبو 2020 دبي

شهد مسرح اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي" ليلة فنية غنائية ناجحة في كل المقاييس، أحياها النجم العربي عمر العبداللات، وسط حضور جماهيري كبير تدفق مبكراً لحضور الحفل، استقبلوه بالهتاف وموجات حارة من التصفيق فور صعوده إلى خشبة المسرح.
وتنقل عمر العبداللات بين مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة التي حققت انتشاراً محلياً وعربياً، والتي أشعل بها جوانب المسرح، مما أثرى الحفل وأشعل الحماس، وسط ترديد الجمهور لكلمات أغنياته لينثر الفرح في كافة أرجاء المكان.
وعكس الحفل شعبية ونجومية عمر العبداللات الذي قدّم إحدى أقوي حفلاته وسط حضور جماهيري غير مسبوق بأجواء من الفرح والبهجة ليسطر "صوت الأردن" نجاحاً جديداً يضاف الى سلسلة النجاحات المتعددة التي حققها خلال مشواره الفني الطويل.
وكان عمر العبداللات قد استهلّ أمسيته بتحية خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبّراً عن سعادته الكبيرة لوقوفه على مسرح اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي" الذي يشهده العالم من أرض الإمارات.
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