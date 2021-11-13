العناني يستقبل چيورچي بوريسنكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق له

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير چيورچي بوريسنكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال السياحي و الأثري، بحضور السفيرة داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، والتعاون الذي تشهده في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.
وأشار السفير الروسي، إلى علاقات التعاون المثمرة والفعالة بين البلدين في العديد من المجالات واهتمام بلادة بتعزيز هذا التعاون الدائم، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلي مصر لمعدلاتها قبل جائحة كورونا.
وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون بين البلدين لدفع المزيد من الحركة السياحية إلى المقصد السياحي المصري والتعاون في مجال الحفائر الأثرية وتبادل الخبرات في مجال الترميم، وتدريب العاملين بالقطاع السياحي والأثري.
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