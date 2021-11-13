إليسا تهنئ مايا دياب بعيد ميلادها

هنأت الفنانة إليسا، مايا دياب بـ عيد ميلادها، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتبت إليسا: “عيد ميلاد سعيد @mayadiab، أتمنى لك كل التوفيق في حياتك ”.

ووافق أمس، الجمعة 12 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية مايا دياب و التي أتمت عامها الـ 41، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولا تزال تحافظ على شبابها.

وتعد مايا دياب من النجمات التي تثير الجدل بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهي تعتمد على الأزياء والإطلالات الغريبة والملفتة للأنظار، وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.