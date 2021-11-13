خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري تعلن انفصالها رسميا عن يعقوب بوشهري

أعلنت خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري، انفصالها رسميا عن اليوتيوبر الكويتي يعقوب بوشهري، عقب قرابة شهر من تداول أنباء انفصالهما، وتفاصيل غير مؤكدة حول أسباب هذا الانفصال الذي جاء بعد زواج قصير.

وقالت الأنصاري في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، إنها ”لا تفضِل الحديث عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها لا ترغب بالحديث عن موضوع انفصالها وتأكيده أو نفيه، إلا أن بعض التعليقات الغريبة التي جاءتها وكون الموضوع خرج من أشخاص آخرين دفعها للحديث عنه“.

وأضافت خبيرة التجميل السعودية، أن ”كل شيء بات واضحا ولا يحتاج إلى تأكيد أو نفي، وهي صفحة طويت من حياتها، لتؤكد أن الانفصال وقع بالفعل وأنها اتخذت هذا القرار وانتهى هذا الزواج“.

ولم تشِر فاطمة الأنصاري إلى سبب الانفصال، مكتفية بقولها إنها ”أخذت قرارها حتى لو كان صعبا، كون الزواج قسمة ونصيبا ولم يكن بينهما نصيب“، مطالبةً متابعيها ”بعدم فتح هذه السيرة مرة أخرى“، مؤكدة أن ”الانفصال له فترة، إلا أنه أصبح رسميا منذ أسبوع“.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول أنباء عن انفصال خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري واليوتيوبر الكويتي يعقوب بوشهري منذ نحو شهر، مؤكدين أن الانفصال وقع فعلا، وسط اتهامات لأمل الأنصاري شقيقة فاطمة بأنها السبب في هذا الانفصال، وتزامنا مع تلك الأنباء والاتهامات، فاجأت أمل الأنصاري شقيقتها فاطمة بهدية غير متوقعة، إذ قدمت لها سيارة فارهة.

وكان أحد الأشخاص روى تفاصيل انفصال بوشهري عن الأنصاري آنذاك، قائلا إن ”يعقوب كان منع فاطمة من التصوير في لندن، بدعوى أنها ليست بحاجة لمزيد من الإعلانات، لكن بعد عودتها إلى السعودية، وكانت حاملا، بدأت شقيقاتها بتصويرها رغم محاولاته ردعهن عن ذلك، ثم قامت شقيقتها أمل بعمل إعلان فيلر؛ ما تسبب بإجهاضها، ودفعه للشجار مع شقيقاتها، ثم قال بعدها لفاطمة إنها لا تصلح زوجة له، وتركها وعاد للكويت“.

واحتفلت الأنصاري بعقد قرانها على بوشهري، في 15 يوليو/ تموز الماضي، وسط أجواء عائلية، وذلك عقب شهرين من انتشار خبر خطوبتهما عبر المنصات الالكترونية.