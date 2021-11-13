تأجيل محاكمة الفنان شادي خلف في اتهامه بهتك عرض 7 فتيات إلى ديسمبر (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان شادي خلف لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن داخل ورشة تدريب تمثيل، إلى جلسة 19 ديسمبر القادم للمرافعة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة هتك عرض 7 فتيات، والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

ونشرت بعض الفتيات على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديوهات الشهيرة.

بدأت الواقعة بشكوى من 7 فتيات داخل ورشة شادي خلف لتدريب التمثيل في القاهرة، وهي الإدعاءات التي رفضها “خلف” أثناء تحقيقات النيابة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات.

يذكر أن شادي خلف، 44 عاما، هو ابن الشاعر نبيل خلف، ويعمل كممثل ومدرب تمثيل، وشارك خلال السنوات الماضية في عددا من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، ومنها “حين ميسرة”، “الأولة في الغرام”، “كلمني شكرا”، “الثلاثة يشتغلونها”، “365 يوم سعادة”، وكان أخر ظهور فني له في مسلسل “نصيبي وقسمتك” عام 2016.

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