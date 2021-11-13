ماجد المصري يطلب الدعاء لنجله بعد إصابته بكسر مضاعف في الترقوه (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - طلب الفنام ماجد المصري، الدعاء لنجله أحمد بالشفاء، بعد إصابته بكسر مضاعف في الترقوه.

ونشر ماجد صورة لنجله أحمد أثناء تواجده بالمستشفى، وعلق عليها قائلًا: الحمد لله على كل حال كسر مضاعف في الترقوة برجاء الدعاء بالشفاء لابني أحمد ولكل مريض.

يذكر أن أحمد المصري، يعمل بالإخراج وسبق وقدم فيلم قصير خلال الفترة الماضية إلى جانب مجموعة من الإعلانات المتميزة الذي استطاع من خلالها أن يصنع اسما لامعا.

وفي سياق اَخر، أعلن الفنان ماجد المصري أنه يستعد لخوض السباق الرمضاني بمسسل “بابلو”، وهو من تألف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج ممدوح شاهين.