عن قصة حقيقة.. مهرجان البحر الأحمر يحصل على العرض العالمي الأول لفيلم “سولا”

ابو ظبي - احمد الجزار - ينافس الفيلم الروائي الجزائري الطويل سولا للمخرج صلاح إسعاد في مسابقة البحر الأحمر، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمقامة من 6 حتى 15 ديسمبر المقبل، ليكون هذا عرضه العالمي الأول، ومؤخرا تم إطلاق البوستر الرسمي للفيلم.

ويحكي فيلم قصة سولا عن أم عزباء، يطردها والدها من بيت العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوي، تحاول سولا إيجاد مكان آمن، فتضطر لقضاء الليلة تتنقل من سيارة لأخرى مع عدة أشخاص، وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين شوارع الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأي آخر.

والفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج صلاح إسعاد، وشاركه في كتابة السيناريو سولا بحري التي ألهمته لقصة الفيلم، لذلك طلب منها آداء دور البطولة الذي يجسد شخصيتها، وإنتاج شركة إسعاد للإنتاج الأفلام (الأخوة تقي الدين، عبد الغفور وصلاح إسعاد)، ويشارك في بطولته سولا بحري، وإيذير بن عيبوش، وفرانك إيفري، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه وتسويقه عربيا.

وصلاح إسعاد مخرج جزائري، نشأ وسط عائلة من الناشرين، بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة في الآداب واللغات الأجنبية عام 2008، وارتاد كلية الحقوق في جامعة باتنة في الجزائر، ثم هاجر لفرنسا حيث درس السينما لعامين في جامعة باريس الثامنة، ثم التحق بـARFIS للوسائل السمعية والمرئية في ليون. وذهب بعدها إلى Factory school في فيلوربان حيث حصل على دبلوم الإخراج السينمائي.

ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، هو عُرس سينمائي يحتفي بجديد السينما وقديمها، للتعلم من أهم صُناعها، واكتشاف كل ما هو ممتع وجميل، ويعرض أضخم الأفلام قبل أن تحطم شبّاك التذاكر، ويعيد اكتشاف أهم الروائع الكلاسيكية وتلك التي تمت إعادة ترميمها، كما يأتي بأعمال تجريبية وتجارب سمعية وبصرية تمزج الواقع بالخيال.

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