الرياض - محمد الاطلسي - حالة كبيرة من الجدل سادت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد يوم من ذكرى وفاة الفنانة الراحلة كاميليا، بسبب حياتها المليئة بالمواقف الغريبة والطريفة، ما جعل الكثير من النشطاء يتداولون العديد من المعلومات حول حياتها، فتصدرت مؤشرات البحث على محرك جوجل.

ولدت ليليان فيكتور ليفي كوهين (أو كاميليا)، في 13 ديسمبر عام 1919، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1950 عن عمر يناهز الـ 30 عامًا في حادث انفجار طائرة.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

فنان مصري شهير خطف قلب منى زكي قبل أحمد حلمي وعندما تقدم لها .. وقعت المفاجأة - تفاصيل مثيرة

اذا كنتم ممن يشعرون بالنعاس نهارًا لا علاقة له بقلة النوم وإنما علامة تدل على مرض خطير .. تعرف عليه ؟

خطأ قاتل يقع فيه الكثيرون اثناء الاستحمام قد يتسبب في تدمير جهازك التناسلي - تعرف عليه

حتى وان كنت تتضور جوعا .. هذه الفاكهة لا تتناولها بعد اليوم فهي تدمر مفعول الإنسولين وترفع السكر في الدم فوراً - تعرف عليها ؟

فنانة وملكة جمال مصر سارت عارية تماماً في الشارع والسبب لا يخطر على بال .. لن تصدق من تكون؟

وداعا للأنسولين .. كوب واحد من هذا المشروب يخفض السكر في الدم خلال دقائق

وداعاً لضعف النظر والنظارات .. مشروب معجزة يقضي على ضعفه نهائياً وبدون تدخل طبي بأسبوع واحد فقط

أشهر ممثل «هندي» تقدم لطلب يد فيفي عبده والمفاجأة في ردها .. من تتوقع ان يكون؟

سم قاتل قد ينهي حياتك .. احذر تناول الموز مع هذه الأطعمة بعد اليوم | تعرف عليها قبل فوات الأوان

الكشف عن الزوج «السري» لسعاد حسني الذي قهر إسرائيل وتسبب في انتحار 6 من كبار ضباط الموساد .. لن تصدقوا من يكون؟

معجزة طبية : هذه العشبة تعالج النقرس والملاريا وآلام المفاصل وانسداد الأمعاء والأرق والكثير من الأمراض دون الحاجة للأدوية

أشهر فنانة مصرية تصدم الجميع وتعلن تخليها عن الإسلام والمفاجأة في ديانتها الجديدة .. لن تصدق من تكون؟

وضع هاتفه داخل قبر صديقه أثناء دفنه وعندما اتصل به كانت الصدمة التي جعلته يسقط أرضا .. من رد عليه؟

مراهقة حسناء نسيت هاتفها في المنزل والكاميرا مفتوحة وعندما عادت لإحضاره .. كانت الصدمة الغير متوقعة؟

هذا الطفل ظهر قبل أكثر من 20 عاما في اغنية محمد فؤاد «أنا لو حبيبك» .. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم | شاهد الصورة

توفيت زوجته وتزوج شقيقتها الصغرى .. وفي ليلة الدخلة سمع الأبناء صراخا في الغرفة وعند دخلوا عليهم كانت الصدمة القاتلة !

بطلة مسلسل « أنت اطرق بابي » هاندا ارتشيل تصدم الجميع وتعترف بممارسة الجنس 3 مرات أثناء تصوير هذا الفيلم؟

اذا ظهرت عليك هذه العلامات فإنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول وهذا ما يجب عليك فعله فورا .. تعرف عليها؟

ابتعد عنه فورا .. هذا الطعام الشائع يسبب عجز كبير في الذاكرة وينهي خلايا الدماغ بفترة قياسية جدا ؟

غذاء المخ الذي يجهله الكثيرون .. تعرف على 12 أطعمة بسيطة تحسن بنية الدماغ وتقوي الذاكرة بشكل مذهل للغاية ؟

▪ فنان مصري شهير خطف قلب منى زكي قبل أحمد حلمي وعندما تقدم لها .. وقعت المفاجأة - تفاصيل مثيرة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

نشأت كاميليا في الإسكندرية، لأسرة يهودية من أصول قبرصية، وجاءت جدتها لأمها إلى مصر عام 1881 واستقرت في الإسكندرية وتزوجت من وكيل بوستة العطارين وأنجبت منه «أولجا كوهين» والدتها، وعاشت مع والدتها ما بين الإسكندرية وقبرص فكان لهما تجارة هناك ورثتها والدتها عن أمها.

كاميليا تجردت من ملابسهاوقعت الفنانة كاميليا في براثن جمهورها، ضحية لإعجابهم وولعهم بها، حتى تسببوا في واقعة أليمة لها وسيرها عارية بالشوارع، في حادثة مؤسفة تعرضت لها الفنانة كاميليا، نشرت عنها صحيفة أخبار اليوم، في عددها الصادر يوم 21 يناير عام 1950.

وتواجدت الفنانة كاميليا في حفلة عرض خاص لأحد أفلامها، وحضر عدد كبير من معجبيها ذلك اليوم، وفور ظهورها أمامهم، تدافعت الجماهير على كاميليا، حتى تمزق فستانها، وتجردت من ملابسها حتى أصبحت عارية.

وعلقت كاميليا على تلك الواقعة، وبكل حب لم تهاجم جمهورها الذين تسببوا في تلك الحادثة، وبررت تصرفهم أنها حماسة زائدة منهم، نتيجة حبهم لها، وأعربت عن اسفها لتلك الحادثة ولم تهاجم الجمهور المصري ولكن علقت أن الجمهور الانجليزي ليس لديه نفس الحماس مقارنة بالمصريين.

كاميليا.. حكاية بوسة في نهار شهر رمضان

وكان للراحلة كاميليا، موقف لا ينسى في كواليس فيلم "شارع البهلوان"، وذلك بسبب مشهد قبلة لها مع الفنان الراحل كمال الشناوي، إذ بدأت تصوير مشاهد الفيلم، إبان شهر رمضان، الذي جاء هذا العام فى الصيف والحر الشديد، وضاعف من متاعب الصيام وصعوبته، وكانا على وشك الانتهاء من الفيلم عندما حدث إشكال طريف بين البطلين.

وطلب صلاح أبو سيف، مخرج الفيلم، من كمال الشناوي تقبيل كاميليا وذلك كما يقتضي دوره في الرواية، لكن الشناوي رفض رفضا تاما قائلا: «أنا صايم ومش ممكن أبوسها» وحاول أبوسيف إقناع الشناوي بأن القبلة ليست حرامًا لانها في سياق العمل الذي يتكسب منه وليست قبلة غرامية، وأخذ يعدد الخسائر التي سوف يتكبدها فريق العمل من وراء تأجيل هذا المشهد لما بعد الإفطار، مؤكدا أنه من الظلم إجبار الفنيين على العمل طيلة اليوم وكفاهم ما لحق بهم من متاعب طوال يوم عمل شاق في ظل هذا الجو الملتهب.

وهنا رضخ الشناوي لرغبة أبو سيف إلا ان الفنانة كاميليا كانت قد سمعت ما دار وأن الشناوي يرفض تقبيلها فثارت ثورتها وأرادت الثأر لكرامتها برفضها هي الأخرى القبلة قائلة: «هو يطول !!»، لكن ابو سيف أقنعها بأن السبب هو الصيام وليس شيئا يتعلق بها هي شخصيا.

وبعد محاولات وشد وجذب اقتنعت كاميليا وتمت القبلة بشكل طبيعي جدا مما جعل أبو سيف يصفها بأنها من أحسن القبلات التي أخرجها في مشواره الفني..ولكنها عندما عرضت على "الرقيب" بوزارة الداخلية آنذاك مد يده إلى مقصه وحذفها نهائيا من الفيلم.

لغز وفاة كاميليا توفيت كاميليا، في حادث طائرة رحلة 903 التي كانت تستقلها متجهة إلى روما، حيث سقطت الطائرة في الحقول بالبحيرة شمال غرب القاهرة في 31 أغسطس 1950.

وتعد حادثة وفاة كاميليا، أحد أبرز الحوادث غموضًا، فلايزال تفسير سبب تفجير الطائرة التي سافرت بها غامضًا حتى اليوم وتضاربت الأقاويل بين أنها كانت جاسوسة يهودية وأن حادثها كان مدبرا من المخابرات المصرية أو فجرها الإسرائيليون، وهناك من رجح أن يكون مجرد حادث عادي.