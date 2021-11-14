أصيب بالعمى وأعلن التوبة.. أسرار الليلة الأخيرة في حياة الدنجوان رشدي أباظة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر الفنان رشدي أباظة من اكثر نجوم الفن الذي كانوا محط لفت الأنظار دائما، حيث أنه كان يطلق عليه لقب “دنجوان السينما العربية”، وكانت حياته مليئة بالأحداث المثيرة للجدل والتي كانت محل لحديث الكثيرين سواء من الوسط الفني أو غيرهم.

وتعتبر الليلة الأخيرة في حياة رشدي أباظة من اكثر الأمور التي كانت محل جدل وحديث الناس في ذلك الوقت، لما حدث فيها من أمور عجيبة ومفاجأة كثيرة، فكانت بجانبه دائما ابنته قسمت التي ظلمت بجانبه لحد أخر لحظة في حياته.

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حيث قال صديقه الفنان أحمد رمزي، أن رشدي أباظة كان دائما لا يصلي على الإطلاق وكان يتناول الخمر باستمرار، مشيرا إلى أنهم وجدوا بجانبه 4 زجاجات خمر و4 علي سجائر محشية حشيش، وهذا هو معدل تناوله اليومي من الخمور.

وأشار رمزي، خلال تصريحات سابقة، أن رشدي أباظة في ليلة وفاته أصيب بالعمى الكامل وكان برفقة ابنته قسمت، وطلب أن يصلي ويتوب ووعد الله – سبحانه وتعالى – أنه سيتوب للأبد وسيصلي، مؤكدا أنه كان يشعر أن تلك الليلة هي الأخيرة في حياته.