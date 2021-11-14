عمره تجاوز 50 عاماً .. الكشف عن سر مثير وراء عدم زواج « مصطفى شعبان » حتى اليوم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كما هو متعارف عليه هناك بعض الفنانين والفنانات يحملون فوق رؤوسهم مسؤولية التمثيل والإبداع فيه حتى يصلوا إلى درجة الشهرة والانتشار، وفي هذا التقرير سنتعرف على فنان كبير ولديه عدد ضخم من الجمهور والمتابعين له من أماكن مختلفة ولكنه حتى الآن لم ينظر إلى حياته الخاصة إنه الفنان "مصطفى شعبان".

نبذة عن الفنان مصطفى شعبان

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ولد الممثل والفنان الكبير "مصطفى شعبان" في مصر عام 1970 أي أنه يبلغ من العمر حاليا 51 عام، حيث أنه درس بكلية الإعلام في جامعة القاهرة حتى تخصص في قسم العلاقات العامة والإعلان بهذه الكلية، كما أنه بدأ مسيرته الفنية في عالم الشهرة والفن عام 1992، وذلك عن طريق عمله المسرحي "بالعربي الفصيح".

اتجه بعد ذلك إلى السينما والتليفزيون من خلال أول عمل قام به وهو "رومانتيكا" ثم تلاه عدد من الأعمال الأخرى، حتى حصل على جائزة أفضل ممثل عام 1999، وبعد ما شارك في عدد من الأعمال بأدوار صغيرة استطاع بمجهوده وموهبته أن يقدم عملًا سينمائياً ينفرد ببطولته وهو فيلم "النعامة والطاووس" وغيرهم من الأعمال الأخرى.

أعمال الفنان مصطفى شعبان

بدأ الممثل مصطفى شعبان مشواره الفني من خلال عدد من الأعمال والأدوار الصغيرة، ثم تفرغ بعد ذلك لتقديم عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية كبيرة ببطولته، لذلك فإن الأعمال التي قدمها في السينما هي "الوتر - كود 36 - فتاة من إسرائيل - جوبا - مافيا - فتح عينيك وغيرهم".

أما الأعمال التي شارك فيها وقدمها في التليفزيون هي "أبو جبل - أيوب - مولانا العاشق - عائلة الحاج متولي - العميل 1001 - الزوجة الرابعة - دكتور أمراض نسا - أبو البنات وغيرهم"، وبسبب جميع هذه الأعمال التي قدمها أصبح يمتلك عدد كبير من الجمهور الذين ينتظرونه في كل وقت نظراً بموهبته التي تميزه عن غيره من الفنانين الآخرين.

سر عدم زواج مصطفى شعبان

صرح الفنان مصطفى شعبان في إحدى لقاءاته التليفزيونية أنه قد أحب فتاة من إحدى الدول الأوروبية حبًا شديدًا، ولكن لم يستمر هذا الحب للعديد من الأسباب التي وقفت أمامهم.

وصرح شعبان بأنه لم يتزوج حتى الآن بسبب أنه لم يجد الفتاة التي تستطيع أن تشاركه حياته الشخصية، كما أنه قال أيضاً أنه لا يريد الزواج الذي يحدث الآن وهو الزواج على الطريقة التقليدية، مشيراً إلى أنه أيضاً لا يريد الزواج من أحد من هذا المجال لأنه يفضل أن يتزوج من امرأة متفرغة له تماماً ولا يشغلها أي شيء آخر، وبالتالي فإنه لم يعثر على هذه الفتاة التي يريدها حتى الآن.

والآن عزيزي القارئ ما هو أكثر عمل فني تحبه للفنان "مصطفى شعبان" شاركنا برأيك في التعليقات أسفل الموضوع.

مصادر التقرير | الوطن نيوز - اوبرا نيوز - أخبار العرب