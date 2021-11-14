آيتن عامر تنشر صورة طفلة تقلد إطلالتها

شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتألقت الفنانة آيتن عامر أنيقة بفستان جذاب، ونشرت بجانبها صورة لطفلة ترتدي نفس الفستان وتقلدها، مما نال إعجاب متابعيها. أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البيج وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

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