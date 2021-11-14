فين أيامك يا ميتو.. ظهور مفزع لزوجة «الحاج متولي» الرابعة بوجه مليء بتجاعيد الشيخوخة

الرياض - محمد الاطلسي - «ميتو».. كانت هي الكلمة الأشهر لـ«ألفت»، الزوجة الخامسة للحاج متولي وأصغرهن سنا، التي لعبت دورها الفنانة مونيا، في المسلسل الشهير «عائلة الحاج متولي»، الذي عرض عام 2001.

وفي نهاية المسلسل ينجح «الحاج متولي» في كشف نوايا «ألفت» المادية التي خدعته بجمالها وصغر سنها وكلماتها المعسولة، وأنها تحبه طمعا في ثروته، فيطلقها ويحتفظ ببقية زوجاته الأصيلات.

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وبعد مرور 20 عاما على عرض المسلسل، انتشرت صورة للفنانة مونيا، وظهرت مونيا في الصورة وقد تقدم بها السن، ما جعل الجميع يتذكرونها في مسلسل الحاج متولي ويقارنون بين الصورة حاليا والصورة في المسلسل الذي قدم عام 2001.

وتواصلت «الوطن» مع مونيا لسؤالها عما إذا كانت اعتزلت الفن أم لا، وقالت مونيا إنها لم تعتزل الفن وستعود من خلال عمل درامي خلال الفترة المقبلة، وتقوم بالتحضير له في الوقت الحالي، وعن الصور المنتشرة فقالت إنها «رأتها ومندهشة للغاية من الذي قام بفبركتها لأنه وضع مكياج جعلها أكبر في العمر أعواما كثيرة عما تبدو ولا تعرف مصلحته في ذلك»، مشيرة إلى أنها لا تخشى من التقدم في العمر لأنه وضع وأمر طبيعي وأنها تحب جميع مراحل حياتها ولكنها لا تحب التزييف وتصدير صورة غير حقيقية عنها.

وأضافت مونيا أن «السوشيال ميديا أحيانا كثيرا تقوم بتصدير صور وأشياء غير حقيقية، ولكن الكثيرين يظنون أنها أشياء حقيقية ويقومون بالتعليقات المزعجة».

وكانت مونيا اشتهرت عام 2001 عندما اشتركت في مسلسل «عائلة الحاج متولي» بعدما اختارها المخرج محمد النقلي، ولم يعتبر العمل الأول لها فشاركت قبلها في فيلم «نور ونار» مع ليلى علوي ووفاء عامر عام 1999.

وبعدها قدمت مونيا العديد من الأعمال بين السينما والدراما ومنها مسلسل «قمر سبتمبر» مع ميرفت أمين، و«مشوار امرأة» مع نادية الجندي، و«الست أصيلة» مع فيفي عبده، و«حنان وحنين» مع عمر الشريف والزوجة الثانية مع أيتن عامر وعمرو عبدالجليل، وكانت آخر أعمالها مسلسل «الدخول في الممنوع».

المصدر: الوطن