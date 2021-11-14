أصالة تجرى تحضيرتها الأخيرة لـ حفل الموسيقى العربية

تواصل المطربة السورية أصالة التحضيرات الأخيرة لـ حفلها المقرر إقامته اليوم على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30 بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك ، روحي وخداني، اقولك بحبك وبعدك عني إلى جانب عدد من مؤلفات التراث .

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