ننشر تفاصيل مسلسل ”وش تالت” لـ حنان مطاوع

تدخل الفنانة حنان مطاوع عالم تشريح الجثث والجرائم الغامضة فى مسلسلها الجديد “وش تالت”.
حيث تواجه حنان العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.
وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة ومن تأليف محمد على إخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته الفنان محمود عبد المغنى وآخرين من النجوم، ومن المقرر أن يعرض مسلسل وش تالت خلال الشهر المقبل.
وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وش تالت" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عدد من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى ابوشادى.
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