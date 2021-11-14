أوركسترا فيينا تفتتح دار أوبرا مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفتتح أوركسترا فيينا الفيلهارمونى، قاعة الموسيقى بدار الأوبرا المصرية الجديدة بمدينة الفنون، يومى 20 و21 نوفمبر الحالي والتى تعتبر إحدى أرقى الأوركسترات في العالم، بقيادة المايسترو ريكاردو موتي، أحد أهم القادة في المشهد الموسيقي العالمي.

ويضم البرنامج مقطوعات لشوبرت، وسترافنسكي، ومندلسون-بارتولدي، وموتسارت، في واحدة من أكبر وأهم مجمعات الفنون والثقافة.

وتضم مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة داراً للأوبرا تحتضن ثلاث قاعات، أكبرها مسرح الأوبرا والباليه، ويتسع لـ 2500 مقعد وقاعة الموسيقى وتتسع لـ 1200 مقعد، وقاعة الدراما وتتسع لـ 700 مقعد.

وقد شيدت مدينة الفنون والثقافة وفقاً لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم حفلات موسيقية رفيعة المستوى للجمهور المصري والإقليمي والدولي.

وتأسست أوركسترا فيينا الفيلهارموني عام 1842، وتعد واحدة من أكبر الأوركسترات في العالم، وكانت قد قدمت آخر عروضها في مصر، في مدينتي القاهرة والأسكندرية، في حفلات كاملة العدد عام 1950.