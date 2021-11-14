رجاء حسين عن مهرجان الجونة: “عري غير طبيعي” ولـ نجلاء بدر: إزاي ترضى على نفسها كده (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة رجاء حسين، أسباب عدم حبها لمهرجان الجونة السينمائي، مشيرة غلى أنها لم تحضره من قبل، فهو مليء بالعُرْي، ولا يمثل السينما في مصر.

وتابعت رجاء حسين، خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها نص الكلام، المذاع على شاشة النهار: قسما بالله لو أنا في الجونة وهيقام المهرجان؛ لهرجع بيتنا، المهرجان في ناس ما أعرفهمش، وفيه كَمّ عُري غير طبيعي، أنا ماشوفتش سينما كده، وأنا أتربيت في وسط فطاحل السينما، نادية لطفي، وهند رستم وغيرهم، عمري ما شفت كده.

وأضافت رجاء حسين: حتى المهرجانات السينمائية التي تقام في القاهرة تطالب بالدخول بالزي الرسمي، في الأوبرا وغيرها، وآخرنا نلبس شال على هدومنا.

وطلبت الإعلامية راغدة شلهوب من الفنانة رجاء حسين، أن توجه بعض الرسائل لعدد من الفنانات اللاتي ظهرن على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، وكانت الرسالة الأولى إلى الفنانة نجلاء بدر التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب فستانها المثير، فقالت رجاء حسين: الست دي أنا بحبها وهي ممثلة كويسة أوي، ازاي ترتضي لنفسها ده؟، إيه ده؟.

وأما عن إطلالات الفنانة إلهام شاهين؛ فقالت رجاء حسين: محترمة، ودي منتجة وفنانة كبيرة، وعملت كده، ولابسة لبس محتشم، وعن الفنانة يسرا؛ قالت: لابسة فساتين جميلة رغم إنها عملت أفلام كذا، ولكن شوفي لابسة كذا.