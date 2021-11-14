محمد نجاتي مهاجمًا زوج منة عرفة: “بيكذبني وبيعلمني الفن النظيف”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب الفنان محمد نجاتي عن استيائه الشديد، من تناقض حديث محمود المهدي زوج منة عرفة بعدما خرج في مقطع فيديو جديد ظهر خلاله يدعي أن سبب الانفصال، كان بسبب مشهد حمل زوجته منة، وليس مشهد جس النبض، وذلك في مسلسل فيلا 101 الذي يتم تصويره حاليًا.

وأعرب محمد نجاتي، عن استنكاره الشديد من حديث محمود المهدي، مُتسائلًا: إذا كان سبب الانفصال مشهد حمل منة عرفة، الذي لم يتم تنفيذه من الأساس، فإذا أين المشكلة ولماذا حدث الانفصال؟

وأضاف نجاتي غاضبًا: بيكذبني وبيعلمني الفن النظيف وده ما يصحش.. أنا مش كذاب وحكيت اللي حصل بالفعل وما اتهمتش حد بحاجة ولا أقدر أقول أنه بيعمل تريند على اسمي.. خد موقف من مراته تجاه مشاهد ما تعملتش ليه؟ طالع يكذبني ليه، والحكاية دي لازم يحسمها الدكتور أشرف زكي.

وأوضح: الجمهور مش أهبل.. احنا مش لعبة في إيد الناس عشان يستخدموا أسامينا ومش عارفين يقولوا إيه.. لو كانت ماضية على أنها مش هتتشال يبقى خلاص، وهي فعلا ما تشالتش لو مش ماضية يبقى اسمه لعب عيال وزوبعة من لا شيء.. ليه عملوا الحدوتة دي؟.

واستكمل الفنان محمد نجاتي: عاوز أعرف إيه حدودي في الشغلانة وتصوير المشاهد المقبلة هيتم إزاي.. حسب العقود بينها وبين المنتج في جلستي اليوم مع الفنان أشرف زكي هنعرف إيه اللي هيحصل.. المشهد المقبل فيه ضرب قلم لازم أعرف إيه ليا، وإيه عليا عشان ما يتزجش باسمي في حاجات أنا ماليش علاقة بها، ولو منة عرفة مش ماضية هيبقى حسابها مع النقابة.

واختتم محمد نجاتي حديثه مُعبرًا عن غضبه من الأقاويل التي تُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: مين يحكم السوشيال ميديا اللي بتجيب سيرة الناس.. مين يجيب لي حقي؟.