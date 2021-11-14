بينهم أديل وباريس هيلتون أصدقاء بريتني سبيرز وجمهورها يحتفلون برفع الوصاية عنها (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعيش نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، خلال الأيام الجارية أجواء الاحتفال بعد أن قضت المحكمة بانتهاء وصاية والدها عليها لمدة 13 سنة، بعد معركة قضائية طويلة.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قالت القاضية بريندا بيني، في جلسة استماع في لوس أنجلوس يوم الجمعة: «وجدت المحكمة أن الوصاية على بريتني وممتلكاتها لم تعد مطلوبة، لذلك اعتبارًا من اليوم، تم إنهاء الوصاية»، وذلك في حين أن بريتني لم تحضر الجلسة.

وأعربت المغنية الأمريكية عن سعادتها بعد إعلان قرار المحكمة، موجهة الشكر لمعجبيها الذين قادوا حركة «فري بريتني» لمساندتها، حيث نشرت فيديو عبر تويتر، ظهر خلاله معجبيها بأعداد كبيرة وهم يحتفلون بنيلها للحرية خارج قاعة المحكمة بلوس أنجلوس.

وعلقت بريتني سبيرز: «يا إلهي، أنا أحب معجبيني كثيرُا إنه أمر جنوني، أعتقد أنني سأبكي بقية اليوم، إنه أفضل يوم على الإطلاق، الحمد لله».

وتعهدت بريتني سبيرز البالغة من العمر 39 عام بمقاضاة والدها بتهمة «الإساءة في المعاملة» بعد أن تم إطلاق سراحها أخيرًا من الوصاية، بحسب ما أكده مصدر مطلع.

وقال المصدر: «إنها تلوم والدها بشكل كبير على تدمير حياتها طوال الـ13 عام الماضية حيث كان لديه سيطرة كاملة على كل شيء من مواردها المالية وحياتها».

ونفى والدها من جانبه ارتكاب أي مخالفات أثناء الوصاية، موضحًا أن ثروة ابنته البالغة 60 مليون دولار أي بما يعادل 45 مليون جنيه إسترليني كانت محمية بتوجيهاته.

ليدي جاجا وباريس هيلتون سعداء لحرية بريتني سبيرز

من جانبها، نشرت ليدي جاجا صورة لها مع بريتني سبيرز في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2011 وكتبت منشورا طويلا للاحتفال بانتهاء فترة الوصاية على بريتني سبيرز، جاء فيه: “لقد أحببت بريتني سبيرز طوال حياتها المهنية، نظرت إليها، وأعجبت بقوتها، لقد ألهمت الكثير من الناس وما زالت تفعل ذلك”، وأضافت أنها سعيدة جدًا من أجلها اليوم، موضحةً أن بريتني سبيرز لم تكن تستحق كل ما حدث لها، في حين أعربت باريس هيلتون عن سعادتها لحصول بريتني سبيرز على استقلالها وحريتها أخيرًا ونشرت صورة على تويتر، وكتبت في التعليق عليها: “أنت الروح الأكثر مرونة ولطفًا وإلهامًا، كلنا نحبك كثيراً، أفضل أيامك لم تأت بعد”.

نجوم الفن يعربون عن سعادتهم بقرار إنهاء الوصاية

في نفس السياق، شارك الإعلامي الأمريكي آندي كوهين الخبر في تغريدة على حسابه على تويتر وكتب: “بريتني حرة”، كما أعربت المغنية الأمريكية شير أيضًا عن فرحتها وقامت بتهنئة بريتني سبيرز، وكان أولي الكسندر، المغني الرئيسي في فرقة البوب “Years & Years” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، سعيداً بسماع خبر حرية سبيرز، وكتب على تويتر: “أفضل يوم على الإطلاق، نحن نحبك كثيرا بريتني”، ونشر مغني البوب جيف تيمونز صورة قديمة لنفسه مع بريتني سبيرز احتفالًا بحريتها، وكتب: “لقد تأخروا كثيرًا”.

وعلى صعيد متصل، حكمت المحكمة العليا في لوس أنجلوس يوم الجمعة، الموافق 12 نوفمبر، بإنهاء فترة الوصاية التي كانت تسيطر على حياة وأموال مغنية البوب بريتني سبيرز لما يقرب من 14 عامًا، وصدر القرار بعد رحلة طويلة شهدت مطالبة بريتني سبيرز علنًا بإنهاء الوصاية، وتوكيل محاميها الخاص، وإبعاد والدها عن القضية، وأخيراً الفوز بحرية اتخاذ قراراتها لأول مرة منذ عام 2008، وفقًا لما ورد في وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، حيث وافقت المحكمة على طلب هيئة الدفاع عن بريتني سبيرز بأنه “ليست هناك حاجة لاستمرار الوصاية”، مشيرةً إلى أنها كانت وصاية مجحفة بحقها.