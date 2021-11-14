حفيدة عادل إمام تكشف السر الذي حير الكثيرين .. لهذا السبب حذفت فيديو تقليد جدها الزعيم في مدرسة المشاغبين

الرياض - محمد الاطلسي - تحدثت هالة مقبل حفيدة الزعيم عادل إمام، عن مقطع الفيديو الذي نشرته مؤخرًا عبر موقع تيك توك، التي ظهرت به وهي تقلد مشهد من مشاهد جدها في مسرحية مدرسة المشاغبين، مشيرة إلى أن التعليقات السلبية جعلتها تحذف الفيديو.

وقالت هالة مقبل، خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي، عن رد فعل الزعيم عند رؤيته للفيديو: عجبه وكان بيضحك، وكان فيه بعض التعليقات السلبية، على الرغم من أن فيديو مدرسة المشاغبين ماكنش في مخي حاجة وأنا بعمله.

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حفيدة الزعيم أشارت إلى أن الجميع اعتقد أنها نشرت الفيديو بسبب رغبتها في التمثيل، متابعة: أكثر من شخص اعتقد إني عملت فيديو على تيك توك، عشان عايزة أمثل.

كما تحدثت هالة مقبل خلال استضافتها ببرنامج ET بالعربي، عن علاقة الزعيم عادل إمام بها، وبكل أحفاده، مشيرًة إلى أنه دائمًا يشجعهم، ويهتم بكل ما يحبه أحفاده.

فيما كشفت هالة، عن أكثر الأعمال الفنية السينمائية، والتليفزيونية، التي تحبها للزعيم عادل إمام، معقبة: بحب قوي فيلم مرجان أحمد مرجان، وبحب مسلسلين عوالم خفية، وصاحب السعادة.

وتحدثت هالة مقبل حفيدة الفنان عادل إمام، عن هوايتها المفضلة التي تحب أن تمارسها باستمرار، مؤكدة أنها تحب الرسم، وتهتم بآراء أصدقائها، وعائلتها، وتهتم بتطوير نفسها، وموهبتها دائمًا.