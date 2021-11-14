بينها المصري “أنت تشبهني”.. مهرجان البحر الأحمر يعرض 9 أفلام بقسم “روائع عالمية”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن مشاركة 9 أفلام في قسم “روائع عالمية”، منها الفيلم المصري “أنت تشبهني” للمخرجة دينا عامر والذي يعرضه المهرجان لأول مرة في العالم العربي كما يعرض فيلما عن الموسيقار العالمي الراحل إنيو موريكوني.

إلى قائمة الأفلام:

– أنت تشبهني

مدة العرض: 91 دقيقة.

إخراج: دينا عامر.

بلد الإنتاج: فرنسا ومصر والولايات المتحدة.

العرض الأول في العالم العربي

القصة: خلال هجمات باريس عام ٢٠١٥، اعتقلت امرأة تدعى حسناء آيت بولحسن وسميت أول انتحارية امرأة في أوروبا.

وأجرت الصحافية دينا عامر مقابلات مع عائلتها وأصدقائها، معيدة تخيل قصتها منذ ألم انفصالها عن أختها بعد تبنيهما من قبل عائلتين مختلفتين، وتلعب ثلاث ممثلات دور حسناء المضطربة في مرحلة شبابها، للتناوب على نقل احساسها بهويتها المتصدعة فيما تسعى هي للقيام بأي شيء يشعرها بالانتماء، ويقدم الفيلم مستوى متميزًا في صناعة الأفلام، بدعم من سبايك لي وسبايك جونز كمنتجين تنفيذيين.

– أخوات

مدة العرض: 99 دقيقة

إخراج: يمينة بن قيقي

بلد الإنتاج: فرنسا والجزائر

العرض الأول في العالم العربي

القصة: ثلاث أخوات فرنسيات من أصول جزائرية، أمضين ثلاثين عاما على أمل العثور على أخيهن رضا، الذي اختطفه والده وأخفاه في مكان ما في الجزائر إبان الاستقلال، تكتشف الأخوات أن والدهن على فراش الموت، فيقررن انتهاز الفرصة الأخيرة لمحاولة إجباره للكشف عن مكان الأخ الضائع.

– الأبنة الضائعة

مدة العرض: 121 دقيقة

إخراج: ماجي جيلينهول

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة

العرض الأول في العالم العربي

القصة: مقتبس عن رواية بنفس الاسم للأديبة إيلينا فيرانتي ومن بطولة الممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار أوليفيا كولمان، إلى جانب داكوتا جونسون وجيسي باكلي، والفيلم هو دراما نفسية تحكي قصة امرأة في إجازة، تلتقي بامرأة أخرى وعائلتها الصغيرة، مما يثير لديها ذكريات الأمومة، تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وفازت مخرجته بجائزة أفضل سيناريو مقتبس عن رواية.

– إنيو

مدة العرض: 147 دقيقة

إخراج: جيوسبي تورناتوري

بلد الإنتاج: إيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة

العرض الأول في العالم العربي

القصة: يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على الملحن والمايسترو الراحل إنيو موريكوني، والذي يعتبر من أهم الموسيقيين في القرن العشرين، وقد فاز بجائزتي أوسكار إضافة إلى منح أكثر من 500 فيلم موسيقى تصويرية لا تنسى، ويعتمد الفيلم على مقابلات أجراها المخرج مع المايسترو بنفسه نظرا للعلاقة التي تجمعهما بالعمل على 13 فيلما، بما فيها فيلمه الحاصل على الأوسكار “سينما براديسو” عام 1988.

– غرفة التلوين

مدة العرض: 108 دقائق

إخراج: كلير مكارثي

بلد الإنتاج: المملكة المتحدة

العرض الدولي الأول

القصة: يروي الفيلم القصة الحقيقية لكاريس كليف التي أحدثت ثورة في صناعة الفخّار في بريطانيا في عشرينات القرن الماضي، وتتناول هذه الدراما التاريخية مسيرة امرأة استطاعت التأكيد على مكانتها في عالم الرجال، لتصبح فنانة رائدة في مجال صناعة الخزف والفخار، والفيلم هو قصة عن سعي المرأة ونضالها للتأكيد على مكانتها والتعبير عن إبداعاتها من خلال الموهبة والتصميم والمثابرة.

– سيرنو

مدة العرض: 124 دقيقة

إخراج: جو رايت

بلد الإنتاج: المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا

العرض الأول في العالم العربي

القصة: دراما عاطفية من تأليف إيريكا شميدت، مقتبسة عن مسرحية غنائية قامت بتأليفها عام 2018 تحمل الاسم نفسه والتي اقتبستها عن مسرحية كلاسيكية تعود لعام 1897 للأديب إدموند روستاند، وفي هذه النسخة يلعب بيتر دينكلاج دور جندي وشاعر عاطفي، لكنه لا يستطيع الاعتراف بحبه لصديقة طفولته الجميلة روكسان “هالي بينيت”؛ لأنه يعتقد أنها لن تجده جذابًا أبدًا..

ويستعين سيرنو بالشاب الوسيم كريستيان ليساعده في كتابة رسائل حب يعترف من خلالها بمشاعره، فهل ستقع روكسان بحب العاشق أم رسائله؟.

– بلفاست

مدة العرض: 98 دقيقة

إخراج: كينيث برانا

بلد الإنتاج: إيرلندا والمملكة المتحدة

العرض الأول في العالم العربي

القصة: سيرة ذاتية مؤثرة وقصة مليئة بالحب والضحك والضياع في عالم طفل يشهد التحوّلات الموسيقية والاجتماعية في أواخر الستينات بإيرلندا الشماليةـ هذا الفيلم المرتقب هو إهداء للمدينة التي ترعرع فيها المخرج، حيث يقدّمها بشكل رائع بالأبيض والأسود، بصحبة النجوم جودي دينش، جيمي دورنان، جود هيل، وكيران هايندز، وقد فاز بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لهذا العام.

– المدير المثالي

مدة العرض: 120 دقيقة

إخراج: فرناندو ليون د أرانووا

بلد الإنتاج: إسبانيا

العرض الأول في العالم العربي

القصة: يلعب النجم الإسباني خافيير بارديم دور بلانكو، وهو المالك الأليف في ظاهره لشركة تنتج الموازين الصناعية، يتفنن بلانكو بإشعار عماله بأنهم مرغوبون، إلا أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية حتمت عليه طرد أي شخص لم يعد بحاجته، وتظهر المشكلات الحقيقية بدءًا بموظف سابق ينصب خيمة اعتصام لنفسه أمام بوابة المصنع، مرورًا بمتدرب لم يكن مكره في الحسبان، وهنا تظهر حقيقة بلانكو الذي لا يثنيه شيء للإبقاء على سلطته. يقدم الفيلم نقدًا لاذعًا للرأسمالية والنظام الأبوي، بأداء جوهري مبهر من بارديم.

– موناليزا وقمر الدم

مدة العرض: 106 دقائق

إخراج: آنا ليلي أميربور

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة

العرض الأول في العالم العربي

القصة: فيلم إثارة خيالي يروي قصة فتاة تملك قوى خارقة، تهرب من مصحة للأمراض العقلية، وتحاول النجاة في مدينة نيو أورلينز.