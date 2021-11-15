بعد 25 عاما على عرضه..حكاية مشهد ساخن طلب فيه عادل امام من يسرا أن تخلع كافة ملابسها امام الكاميرا قطعة قطعة

الرياض - محمد الاطلسي - تقارير اخبارية تم نشرها بشأن فيلم طيور في الظلام , وتشير إلى أن هناك مشهد كان من المقرر أن يتم تصويره في البوتيك الخاص بـ «سميرة»، وكان يتطلب من الفنانة يسرا أن تخلع ملابسها امام الكاميرا قطعة قطعة، ولكن يسرا رفضت ذلك الأمر مما تسبب في خلاف كبير بينها وبين المخرج شريف عرفة.

وتفصيلا وبالرغم من الشعبية الكبيرة التي حققها الفيلم، إلا أن من الأسرار التي لا يعرفها الجمهور أنه تضمن مشهدًا كاد أن يكتب نهاية العلاقة بين الفنانة يسرا ومخرج الفيلم شريف عرفة.

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وعن تلك القصة يقول الماكيير الشهير محمد عشوب، إن فيلم «طيور الظلام» تضمن مشهدًا بين «سميرة» والتي جسدت شخصيتها الفنانة يسرا والمحامي «فتحي نوفل»، والذي جسده النجم عادل إمام بعدما أصبحا من نجوم المجتمع.

وتدخل الفنان عادل إمام والنجم رياض الخولي لتقريب وجهات النظر بين الفنانة يسرا والمخرج شريف عرفة، وبالفعل تم تصوير المشهد مع التوفيق بين النجمة يسرا والمخرج شريف عرفة، ولكن الرقابة رفضته وتم حذفه من الفيلم.

وبعد أكثر من 25 عامًا مرت على عرض فيلم «طيور الظلام»، والذي شاركت فيه الفنانة يسرا دور البطولة مع النجم عادل إمام وعدد من نجوم الفن.

وبالرغم من مرور كل تلك الفترة، إلا أن الفيلم لا يزال يحظى بمتابعة الجمهور، ففي كل مرة يتم عرضه على شاشات التلفاز يتابعه الجمهور.

ويُذكر أن فيلم «طيور الظلام» من إخراج شريف عرفة، قصة وسيناريو وحوار وإنتاج وحيد حامد سنة 1995 من بطولة عادل إمام، يسرا، جميل راتب، أحمد راتب، رياض الخولي، عزت أبو عوف.